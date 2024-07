Tadej Pogačar skoraj trčil v prometni znak! (FOTO, VIDEO)

Britanski as Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Franciji in novi rekorder po številu etapnih zmag na Touru. Na trasi od Saint-Jean-de-Maurienna do Saint Vulbasa (177,4 km) je bil najboljši v sprintu. V skupnem seštevku še naprej, čeprav je skoraj trčil v prometni znak, vodi slovenski as Tadej Pogačar.

Petindvajsetletni član ekipe UAE Team Emirates je namreč okoli 60 km pred ciljem skorajda zadel cestni otoček s prometnim znakom. Komaj se je izognil trčenju, po njegovem manevru nazaj na desni pas pa je padlo nekaj drugih kolesarjev.

Med njimi je bil tudi Slovenec Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) skupaj s svojim kapetanom Špancem Pellom Bilbaom, a sta se pobrala in nadaljevala etapo.

Slovenec obdržal vodstvo

Pogačar je po prečkanju ciljne črte v času glavnine obdržal 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 50 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

»Etapa je bila mirna, a z nekaj triki. Vse se je dobro končalo. Lepo je bilo videti Marka, kako je dobil 35. etapo na Touru. To je res nekaj neverjetnega,« je dogajanje v etapi za Eurosport ocenil Pogačar in čestital Cavendishu.

»Bilo je dobro, ni bilo tako stresno kot v tretji etapi do Torina. Bili smo zbrani na čelu, lahko bi tudi vozili na začelju, kakorkoli že, mirno smo pripeljali do cilja,« je še dejal vodilni na dirki.

Peti skupno je drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-Hansgrohe), ki zaostaja 1:14 minute in se je izognil težavam na cesti, ki jo je v drugem delu etape nekaj deset kilometrov močil tudi dež.

Potek pričakovan

Današnja ravninska trasa z dvema lažjima klancema v drugi polovici etape je bila namenjena sprinterjem. Tudi zato dolgo ni prišlo do pobega. Ta se je vzpostavil šele po dobrih 30 km etape, a v njem ni bilo nevarnih kolesarjev ne za etapno zmago ne za skupni seštevek.

Dogajanje je bilo tako pričakovano, sprinterske zasedbe so oba francoska ubežnika ujele 36 km pred koncem in ob koncu skrbele za čim boljši položaj v sprintu.

V njem je imel največ moči kar nekoliko presenetljivo Cavendish, ki se je mučil v prvih štirih etapah, ob drugi sprinterski priložnosti pa podrl rekord po številu etapnih zmag na Touru. Zdaj je sprinter z otoka Man, ki je ravno zaradi lova na rekord podaljšal kariero še za eno sezono, pri številki 35. Eno zmago manj ima legendarni Belgijec Eddy Merckx.

Veliko so tvegali

»Želel sem le pravo priložnost. Kar ne morem verjeti. Ekipa na čelu s šefom Aleksandrom Vinokurovom je veliko tvegala, da sem lahko na Touru v dobri formi in da dobimo vsaj eno etapo. Šli smo na vse ali nič in uspelo nam je,« je v odzivu organizatorjem dejal Cavendish, ki ga je med intervjujem objel tudi Vinokurov, šef Astane.

»Tour je večji kot kolesarstvo in mnogi to razumejo. Po navadi traja nekaj dni, da pridem k sebi na Touru. Če bi vsi vedeli, skozi kaj je treba, bi bili vsi kolesarji in bi bilo moje delo precej težje. Tudi sam nimam rad slabih dni, a za mano je že 15 Tourov. Vse je v glavi, moraš se prebiti skozi in priti do prave priložnosti,« je še ocenil 39-letni Britanec po skupno 165. zmagi v karieri.

Drugo mesto je v Saint-Vulbasu pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Norvežanu Alexandru Kristoffu (Uno-X Mobility).

Tadej Pogačar in Mark Cavendish. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Slovenski sprinter Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je pomagal pripravljati teren za sprint Nizozemca Dylana Groenewegna, ki je končal na 12. mestu. Etapo je varno končal še peti Slovenec na Touru Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike).

V četrtek bo na sporedu še ena ravninska etapa od Macona do Dijona (163,5 km). V njej bo le en klanec četrte kategorije, še ta po le desetih kilometrih trase.