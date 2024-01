Peter Prevc je sestri sporočil, naj ohrani ogrete turbine

Nika Prevc je vstopila v leto 2024 v vrhunski formi. Dobila je premierno nemško turnejo dveh večerov, karavana smučarskih skakalk pa se je nato preselila v Avstrijo, kjer je nadaljevala niz dominantnih predstav. Pot do zmage v Beljaku je tlakovala že v prvi seriji, ko je pristala pri 96,5 metra in si priborila skoraj 20 točk naskoka, v drugi seriji je uspeh le še potrdila. Zmaga je 18-letnici prinesla tudi rumeno majico najboljše skakalke v svetovnem pokalu, doslej vodilno Francozinjo Josephine Pagnier je prehitela za 15 točk.

»Počutim se zelo dobro. Čeprav na tej skakalnici ne treniramo veliko, nazadnje smo bili tu poleti, imamo to napravo rade vse Slovenke. Zelo sem zadovoljna s svojimi skoki, predvsem pa to, da imam zdaj novo majico,« je skromno poudarila Nika Prevc.

Njena starejša brata pa se z različnimi pogledi ozirata na svoje dosedanje nastope na 72. novoletni turneji v smučarskih skokih. Starejši Peter je bil po dveh 9. mestih v Nemčiji razočaran v Innsbrucku, saj se ni uvrstil v drugo serijo zaradi sistema na izločanje, čeprav bi njegov nastop drugače zadostoval za finale. Imel je tudi smolo s sunkom vetra, ki ga je že na zaletišču vrgel malo iz ravnotežja. Tudi mlajši Domen (včeraj 23.) je od sebe pričakoval še več.

Peter Prevc s svojimi skoki še vedno preseneča vse po vrsti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»V Garmischu sem se uvrstil v drugo serijo, kar mi v prejšnjih dveh letih (38. in 39.) ni uspelo,« je v smehu začel pogovor Peter. Moji skoki so stanovitni, ne delam večjih napak, tako da sem lahko na štartni klopi miren. Tudi v Innsbrucku nisem imel večjih težav, a vseeno še nisem tako daleč, da bi se lahko igral v zraku. Ne manjka mi sicer več veliko, vendar pa bom moral še malo trenirati. S ponovitvami dobrih skokov pa bom spet prišel tja, kamor si želim priti,« je napovedal 31-letni član kranjskega Triglava, ki že petnajstič tekmuje na novoletni turneji.

Odmevno zmago reprezentančnega kolega Anžeta Laniška v Ga-Pa je videl – kakor vsi. »Anže je v finalu prikazal res bombastičen skok in izšlo se je, kot se je. Morda je bilo še dobro, da je moral Rjoju Kobajaši še dlje od njega čakati za svoj nastop,« je razmišljal zmagovalec tekmovanja štirih skakalnic v šampionski zimi 2015/16.

Zanimiva tudi zaradi sestre

Njegov (naj)mlajši brat Domen ni zadovoljen s svojimi nastopi. V Oberstdorfu je izvlekel 22. mesto, v Ga-Pa pa je ostal brez nastopa na tekmi, potem ko so ga diskvalificirali zaradi neustrezno prepustnega tekmovalnega dresa. V Innsbrucku je potem skakal z novim. »Da mi ne gre po željah, moram vzeti v zakup. Ne preostane mi drugega, kot da se trudim naprej, da bom prišel do skokov, ki si jih želim in sem jih tudi sposoben,« se še zdaleč ne vdaja najmlajši od bratov Prevc, za katerega je glavni favorit turneje japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši. »Bolj ali manj smo vsi mnenja, da ima največ možnosti …«

Nika, Peter in Domen Prevc so skupaj dosegli že 31 zmag v svetovnem pokalu. FOTO: Dejan Javornik

Brata Prevc pa sta se v teh dneh v središču pozornosti znašla tudi zaradi sestre Nike, prve slovenske skupne zmagovalke silvestrske turneje oziroma tekmovanja dveh večerov, ki je včeraj v šampionskem slogu v svojo korist odločila tudi preizkušnjo za svetovni pokal v Beljaku. Med drugimi si je pogovor z njima v Innsbrucku zaželela tudi novinarka nemške nacionalne televizijske postaje ARD.

»Očitno smo atrakcija,« je dejal Peter Prevc in glede zadnjih sestrinih podvigov pristavil, da je zelo ponosen nanjo. »Niko je lepo spremljati, še posebej v Garmischu, kjer jo je neslo daleč. Vem, da v takšnih skokih najbolj uživa,« je zaupal Peter, medtem ko je Domen pripomnil, da je tudi njega novinarka v glavnem spraševala zgolj o sestri. »Zanimalo jih je, kako gledam na Niko, sam pa sem ji sporočil le, naj pazi nase in naj ohrani ogrete turbine …«