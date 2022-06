Spomin beži k Dugijevim podvigom

Termin letošnjega svetovnega prvenstva v plavanju, ki se bo začelo danes v Budimpešti, ni ravno običajen. V sodih letih namreč ni tega tekmovanja, moralo bi biti lani na Japonskem, toda pandemija zloveščega virusa ga je premaknila v leto 2022, ker pa je plavalni spored v tradicionalnih mesecih svetovnega prvenstva, torej julija ali avgusta, poln, ga bodo priredili že zdaj. Slovenske barve bo branilo šest reprezentantov, spomin pa uhaja k zdaj že upokojenemu Damirju Dugonjiću, našemu zadnjemu finalistu SP v 50-metrskem bazenu.

Korošec je tudi eden od dosedanjih treh evropskih prvakov iz Slovenije na tekmovanjih poletne sezone – pred njim sta se zlate kolajne na tem največjem tekmovanju stare celine veselila le še Borut Petrič (Split 1981) in Sara Isaković (Eindhoven 2008).

Ko se spomnimo priljubljenega in pogosto nasmejanega Dugija, jih ni malo med poznavalci plavalnega športa pri nas, ki ga bodo argumentirano omenjali kot zadnjega pri slovenski reprezentanci s stalnimi uvrstitvami na zelo vidna mesta največjih tekmovanj. Dejansko je bil s 5. mestom na 50 m prsno v Kazanu 2015 naš edini in doslej sploh zadnji finalist največjega plavalnega tekmovanja. Na enem prvenstvu prej, v Barceloni 2013, pa je bil kar dvakrat 4. (na 50 in 100 m prsno). Na obeh prvenstvih je bilo tudi nekaj razočaranja, ker ni bilo kolajne, toda iz sedanjega zornega kota slovenskega plavanja so to vrhunski dosežki in – zdi se – neponovljivi.

Dom v Šentanelu

Ko smo mu včeraj omenili, da je bil pred 10 leti evropski prvak v Debrecenu (druga kolajna se mu je izmuznila, ko so se mu tik pred startom strgale kopalke in je bil v vodi nekonkurenčen), kar ni mogel verjeti, kako hitro beži čas. »Res pa je, da smo zdaj že eno leto v Sloveniji,« se je spomnil, kako si je z družino, ženo Američanko in dvema hčerkama, starima pet let ter leto in pol, uresničil željo o selitvi iz Kalifornije na Koroško. Živijo v Šentanelu, idilični vasici nad Prevaljami, stik z naravo vse po vrsti navdušuje, žena obiskuje tečaj slovenščine, starejša hčerka je že v bazenu pri Fužinarju.

»Za zdaj prav lepo plava, pridna je,« jo je pohvalil dolgoletni Damirjev trener Matija Medvešek, s katerim bi upokojeni plavalec v prihodnje rad sodeloval: »Ne skrivam, da bi se rad vrnil k bazenom. Morda bi se res lotil dela z mladimi, moral se bom o možnosti pogovoriti z Matijo.«

Seveda bo 34-letnik v prihajajočem tednu pozorno spremljal svetovno prvenstvo v Budimpešti, na katerem bodo za Slovenijo nastopili Peter John Stevens, Katja Fain, Janja Šegel, Neža Klančar, Tara Vovk in v maratonskem plavanju Špela Perše. »Res bi bilo lepo, ko bi spet imeli vsaj en finale,« je poudaril selektor Gorazd Podržavnik, pred katerim pa so v tem poletju še številni izzivi: sredozemske igre, mladinsko evropsko prvenstvo, v začetku avgusta boji za domače naslove ter ob koncu zadnjega poletnega meseca še evropsko prvenstvo v Rimu.