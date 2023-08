Šok za slovensko reprezentanco: Čančar si je po poročanju tujih medijev strgal križne vezi

Slovenski košarkar, član Denver Nuggets, Vlatko Čančar si je na sobotni prijateljski tekmi z Grčijo strgal križne vezi v levem kolenu, poročajo ameriški mediji, med njimi ESPN in The Denver Post. Koprčan, ki je v minuli sezoni postal prvak lige NBA, tako ne bo mogel nastopiti na bližnjem svetovnem prvenstvu v Aziji. Čančar se je poškodoval dobre tri minute pred koncem včerajšnje prijateljske tekme z Grčijo, ki jo je Slovenija izgubila s 77:88. Po zabijanju je nerodno pristal na levi novi in obležal na parketu. V hudih bolečinah ga je zapustil na rokah slovenske zdravniške službe.

Novinar ESPN Tim MacMahon se sklicuje na preverjen vir. Košarkarska zveza Slovenije še ni izdala sporočila za javnost, je pa v soboto po tekmi za STA povedala, da se bo oglasila, ko bo Vlatko Čančar v Ljubljani opravil vse zdravniške preglede.

To je za Slovenijo nov hud udarec pred nastopom na turnirju 32 najboljših ekip sveta na Japonskem, v Indoneziji in Maleziji, ki se začne 25. avgusta. Na zadnji tekmi državnega prvenstva v začetku junija si je sprednjo križno vez poškodoval občasni kapetan ekipe Edo Murić. S košarkarskih parketov bo odsoten daljše obdobje.

Zle slutnje napovedal že selektor

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je pol ure po tekmi v Atenah dejal, da poškodba Čančarja ne zgleda dobro. »To je veliko razočaranje, a gledati moramo naprej, kar zagotovo ne bo lahko, in razmišljati o nadaljevanju priprav in svetovnem prvenstvu,« je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Aleksander Sekulić.

Šestindvajsetletnemu Čančarju, ki je imel letos v ligi NBA povprečje 5 točk in 2,1 skoka, se je v naslednji sezoni obetala vidnejša vloga po odhodu Brucea Browna in Jeffa Greena, še piše ameriški novinar MacMahon.