Soboški starosta še ne razmišlja o Olimpiji

Mura je v rutinskem slogu vstopila v nogometno sezono z zmago (2:1) v prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Moldaviji proti Sfintulu. Vse prej kot napredovanje v 2. krog bi bilo presenečenje za črno-bele, ki so kot prvi slovenski klub že okusili slast tekmovanja v skupinskem delu najmlajšega evropskega klubskega tekmovanja. A previdnost ni odveč, opozarja pred četrtkovo povratno tekmo v Fazaneriji eden od nestorjev (starost) moštva Matic Maruško. Izkušeni 31-letni otrok Mure se je na hitro vrnil še v Moldavijo.

»Vem, da se sliši klišejsko, da v Evropi ni lahkih tekmecev, a takšno zavedanje je treba imeti, če želiš biti uspešen. Tekmeci so bili zelo agresivni in borbeni, proti takšnim moraš biti vselej osredotočen. Narekovali smo igro, oni so iskali priložnost iz nasprotnih napadov. Onemogočili smo jih zato, ker smo se odlično postavili in jim nismo dopuščali razvijanja igre,« je poskušal navijačem približati četrtkovega nasprotnika, ki bo imel posebno čast: Mura bo prvič igrala na prenovljeni travnati površini, prestavljeni bliže glavni tribuni.

»Šele danes bom stopil na igrišče in ocenil, kako drugače bo videti,« se veseli novega klubskega mejnika Maruško, ki je po mrku leta 2013 odšel v tujino in se v klub ter še v 2. SNL vrnil pozimi leta 2018.

Sledijo trenerju

Mura je tik pred novo sezono manjša uganka. »Zdajšnje moštvo je razigrano, mladostno, a še vedno z izkušnjami. Mislim, da imamo res posrečeno zasedbo, ki se lahko poteguje za vse, a glavni cilj bo uvrstitev v Evropo. Ne želim napovedovati preveč, liga bo znova zanimiva. Mene zanima izključno to, kako se bomo odzvali. Mislim, da se odzivamo spodbudno in napredujemo. Tudi zaradi tega, ker kažemo vse več obrisov trenerjevih zamisli,« je povedal in odkril svojo novo vlogo.

»S Tiom Cipotom sva zadnja zvezna igralca, pripravljen sem pa tudi za vse druge obrambne naloge,« je z zadovoljstvom pojasnil v minulih sezonah eden od stebrov najožje obrambe. Evropskemu startu že v nedeljo sledi še bolj vznemirljiv domači. Prekmurci gostujejo v Stožicah pri Olimpiji. »Iskreno povedano, niti za trenutek še ne razmišljamo o Ljubljančanih. Za nas se bodo priprave na prvenstveni start začele v petek, zato zelo težko bolj natančno povem o naših načrtih v Ljubljani in o tem, kako močna je Olimpija,« ima Maruško, kot vsi drugi v moštvu, vse misli usmerjene v evropski dvoboj.