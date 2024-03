Smrt v družini Matjaža Keka: umrl je njegov oče

Slovensko reprezentanco je tik pred odhodom na Malto, kjer bo odigrala prvo letošnjo uradno tekmo, pretresla tragična vest. Umrl je Franc Kek, oče slovenskega selektorja Matjaža Keka.

Franc Kek je sicer znano ime v nogometu. Gre za nogometaša, ki je pustil globok pečat v zgodovini nogometnega kluba Železničar in nogometnega kluba Maribor. Umrl je na pragu 90. leta starosti.

Zaradi izgube bližnjega Kek ne bo odpotoval na Malto skupaj s slovensko nogometno reprezentanco. V slovenskem taboru, ki ga bo vodil pomočnik Boštjan Cesar, napovedujejo zmago.

»V življenju se dogajajo različne stvari, skupaj smo že kar nekaj časa in verjamem, da bomo iz te situacije potegnili najboljše. Najbolj pomembno pa bo igrišče. Če bo na koncu rezultat pravi, bodo šle stvari, verjamem, v pravo smer,« je na tiskovni konferenci dejal Cesar.

Svojega šefa je s spodbudnimi besedami bodril tudi kapetan Jan Oblak: »V življenju se dogajajo določene stvari. Ni vse vedno lepo in pozitivno. Ampak tu je cela ekipa, strokovni štab, vsi smo skupaj v dobrem in slabem. Selektor ve, da smo na njegovi strani, da smo tu v vsakem primeru. V življenju pač ni možno, da je vedno vse lepo. Če pa je podpora prava, če so ljudje okoli tebe pravi, se gre lahko malce lažje čez te stvari. Ni pa lahko.«

Po Malti pa Slovence v torek v Stožicah čaka še težko pričakovani obračun s Portugalci.