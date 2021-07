Slovenske junake pozdravili s pesmijo (FOTO)

Aleksander v družbi mame in babice Luke Dončića ter Janija Klemenčiča FOTO: OSEBNI ARHIV

Na Letališču Jožeta Pučnika so navijači košarkarje pozdravili tudi s harmoniko.

Četrtič bo Slovenija na poletnih olimpijskih igrah imela reprezentanco v kolektivnih panogah z žogo, po treh nastopih rokometašev bodo to prvič košarkarji, ki so se v ponedeljek popoldne že vrnili domov. Na Letališču Jožeta Pučnika jih je pričakala množica navijačev, in čeprav so naši evropski prvaki vajeni prisrčnih sprejemov, je bil včerajšnji spontan in resnično nekaj posebnega.Junake, ki so pripravljeni na olimpijske igre v Tokiu, je pozdravila navdušena množica, oborožena z zastavami, transparenti, bobni, ragljami in celo harmonikami. Takšnega vzdušja so naši evropski prvaki vajeni, v Litvi so imeli prav tako veliko podporo. Med največje navijače zagotovo sodi, ki že skoraj desetletje navija doma in na tujem za naše športnike. Krasijo ga bela srajca in zelene hlače, premore zelen klobuk in prav takšno kravato.Praviloma s sabo nosi tudi pokal, za katerega se bori naša reprezentanca. Javorniku v Litvi ni bilo dolgčas, smo še izvedeli. Med navijači je bil namreč tudi nekdanji slovenski veslaški as, zain ekipo pa sta navijali tudi Lukova mamain babica