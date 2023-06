Slovenci lovijo svojo prvo zmago, Kek pred zahtevno nalogo

Slovenska nogometna reprezentanca ne bi mogla sprejeti zahtevnejše »paketne« obravnave, kakršna jo čaka v naslednjih dneh. V boju za euro 2024 bo igrala proti ekipama, ki ju v šestih tekmah še ni premagala in prihajata iz najbolj neugodnega območja za Slovenijo. Finska (petek, 18) in Danska (ponedeljek, 20.45) bosta pravi lakmusov papir za moč izbrane vrste, ki jo vodi selektor Matjaž Kek.

Pogled na lestvico kvalifikacijske skupine H omogoča Slovencem imenitno izhodišče za nadaljevanje poti proti evropskemu prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v desetih nemških mestih: Slovenija 6, Danska, Kazahstan, Finska in Severna Irska po 3, San Marino 0. Do šampionata vendarle vodi dolga pot, Kek in njegovi sodelavci morajo na »žive ali mrtve«, kot bi rekli v nogometnem žargonu, Slovence pripraviti za bitki, ki ju bodo sprejeli v naslednjih dneh s severnjaki.

Od Udoviča do Zahovića

V kontekstu statističnih primerjav gre za eno od najmanj ugodnih akcij za Slovenijo. Operacija Nordijski izziv je namreč zgodovinski obračun z dosedanjimi (ne)uspehi slovenske izbrane vrste. Ta v šestih medsebojnih tekmah s Finsko in Dansko še ni zmagala. Razmerje zmag, remijev in porazov s Finsko ima 0-1-1 (razlika v golih 1:3), z Dansko celo »popolnih« 0-0-4 (1:11), zato bodo Slovenci v naslednjih dneh krenili tudi nad močan zgodovinski urok.

Pod črto je podobno: v seštevku 29 tekem z nordijskimi državami je Slovenija ustvarila bilanco 8-7-14 in razliko v golih 40:45, brez upoštevanja Islandije in Ferskih otokov gre na 21 tekmah celo za eksotični izkupiček 2-6-13 (13:35). Slovenci so prvič spoznali vonj po severu 7. februarja 1996 na Malti, ko je s petimi goli Saša Udoviča padla Islandija (7:1), 1. septembra istega leta je bila za Bežigradom boljša Danska (0:2), tri leta pozneje so v Šiški iztržili edini neodločeni rezultat, ko so se s Finsko razšli – po eni enajstmetrovki na vsaki strani – z izidom 1:1, gol za gostitelje je prispeval Zlatko Zahović.

Prvi tekmec Slovenije premore izkušeno reprezentanco, ki že vrsto let igra v podobni kadrovski podobi. V finski selekciji ni zvezdnikov, reprezentanca ne sodi med najdražje v Evropi. Za primerjavo: kljub odsotnosti vratarja Jana Oblaka ima Kek na voljo skoraj štirikrat dražjo ekipo kot finski selektor Markku Kanerva (90: 25 v milijonih evrov).

Finci so v prvih dveh tekmah ciklusa bojev za EP igrali v postavitvi 4-4-2 in iztržili zmago in poraz. V Københavnu so imeli žogo v svoji posesti 44 odstotkov igre (streli na vrata 10:2 in koti 7:2 za Dance), v Belfastu večjih 54 odstotkov (streli na vrata 2:2, koti 5:2 za Irce). V prvi tekmi na svojem stadionu naj bi bili še pogumnejši, gotovo čaka Slovence velik izziv.