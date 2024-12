Slovenci dajejo krila Rogličevim rdečim bikom

Kjer rdeči biki vstopijo na športno sceno, se njihov topot sliši v deveto vas. Tako je bilo pri številnih ekstremnih športih, hokeju, nogometu, formuli ena in nič drugače ni pri cestnem kolesarstvu, v katerega je Red Bull letos vstopil kot večinski lastnik ekipe Bora Hansgrohe. Že v minuli sezoni se je nemško moštvo veselilo zmage Primoža Rogliča na Vuelti, a to naj bi bil le začetek nečesa precej večjega.

Roglič in Tadej Pogačar v zadnjih letih nista povsem spremenila razmerja moči le na cesti, temveč tudi v delovanju največjih ekip. Najprej je Rogla na vrh popeljal Jumbo Vismo, sledil je meteorski vzpon Pogijeve UAE, kar je prineslo zaton moštva Ineos oziroma Sky, kot se je imenovalo na vrhuncu moči.

Primož Roglič je vse oddelke ekipe Red Bull Bora Hansgrohe vzpodbudil k napredku. FOTO: Max Fries/Red Bull Bora Hansgrohe

Zdi se, da finančne in posledično kadrovske sape zmanjkuje nekdanji Rogličevi zasedbi, zato pa so močan veter v jadra prejeli njegovi novi delodajalci. »Imeli smo izjemno sezono 2024, dobili smo tritedensko dirko, to je v zadnjih dveh letih uspelo le trem ekipam (še Visma Lease a Bike in UAE, op. p). Tudi prihodnje leto jo želimo dobiti, to bo naš veliki cilj,« je Ralph Denk, ustanovitelj in solastnik ekipe, predstavil ambicije za prihodnjo sezono, v kateri bo Roglič nastopil na Giru in Touru, izpustil pa bo Vuelto, ki jo je septembra dobil še četrtič.

Najprivlačnejša ekipa na svetu

Še bolj odločno so na novinarski konferenci na Majorki zvenele Denkove dolgoročne napovedi. »Naš cilj je postati najprivlačnejša ekipa na svetu. Ne gre le za vrhunske rezultate, temveč tudi razvoj mladih kolesarjev. Želimo navdihniti navijače, otroke in ljudi nasploh privabiti na kolo, povečati kolesarsko skupnost. To ni projekt za leto ali dve, v načrtu imamo dolgo pot. Podrobneje sem proučil preteklost sedanjih najmočnejših ekip in ugotovil, da od osemdesetih let minulega stoletja ne Movistar, ki se je ob ustanovitvi imenoval Reynolds, ne UAE od začetkov kot Lampre, ne Visma, ki je bila sprva Buckler, niso dobile vseh treh tritedenskih dirk, vseh petih spomenikov in imele svetovnega prvaka. Želim si, da nam to uspe kot prvim,« je najvišje ambicije razgrnil 51-letni Bavarec.

Ralph Denk rad dopustuje v Sloveniji in tudi rad sodeluje s Slovenci. FOTO: Max Fries/Red Bull Bora Hansgrohe

Uresničitvi naštetega je ta čas že blizu Pogačar z UAE (manjkajo mu še Vuelta, Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix), vendar je Denk prepričan, da bodo vlaganja v vrhunske kolesarje in strokovnjake preobrnila razmerja moči. »Poleg potrebnih osnov, treninga, dirkanja in strasti je nekaj ključnih področjih v sodobnem kolesarstvu. Mednje sodi prehrana, za katero bo pri nas skrbel Asker Jeukendrup (prišel je iz Visme Lease a Bike, op. p), ikonični strokovnjak na tem področju. Za tehnološki napredek bo odgovoren nekdanji rekorder v vožnji na eno uro Dan Bigham (Ineos), okrepili pa smo se tudi s strokovnjakom za mentalni trening Yorkom Petrom Klöpplom, ki je že sodeloval s prvakom formule ena Maxom Verstappnom. To so trije stebri, za katere upam, da bodo ob vrhunskih kolesarjih spremenili igro,« je dejal Denk in dodal, da se je projekt vzpona na svetovni vrh začel z lanskim Rogličevim prihodom.

Bavarsko-slovensko prijateljstvo

»Primož je strasten, profesionalen, vzornik za mlade kolesarje. Je tudi zelo pozoren na podrobnosti in sodobno kolesarstvo je sestavljeno iz majhnih podrobnosti. Primož ima veliko izkušenj, k nam je prišel iz zelo dobre ekipe Jumbo Visma. Zato nas je zanimal tudi kot človek, ki bo pritiskal na nas in vse naše oddelke vzpodbudil k napredku. Po letu sodelovanja smo tam, kjer smo si želeli,« je nadaljeval Denk, ki je kot govorice brez prave podlage označil medijske objave o tem, da je Remco Evenepoel že imel na mizi pogodbo za prestop k Red Bullu.

Belgijski zvezdnik se bo v prihodnosti morda pridružil ekipi, ki ta čas slovenskega pridiha nima le zaradi Rogliča, temveč tudi Jana Tratnika, ki je ponovno združil moči z rojakom. Tu sta tudi maserja Žiga Slak in Marko Hladnik ter Gregor Gazvoda, ki je prevzel vodenje razvojnega programa.

»Slovenci so zelo strastni in osredotočeni na svoje delo. Dobre izkušnje imam z ljudmi iz vse vzhodne Evrope, ki ljubijo ta šport. Če imaš rad svoje delo, je to velika prednost. Nekateri profesionalci na kolesarstvo gledajo le kot na službo, vendar verjamem, da mora biti to tvoja strast. Lahko potrdim, da sta Slovenca v naši ekipi zelo strastna,« je naše kolesarske delavce orisal Denk, ki rad dopustuje v Posočju, kjer je ugotovil, da se Bavarci in Slovenci dobro razumemo.

5 Slovencev deluje v kolesarski ekipi Red Bull Bora Hansgrohe.

»Gregor prinaša veliko izkušenj pri razvijanju mladih kolesarjev. Pri Tirolu KTM je sestavil močno ekipo z zelo omejenim proračunom. Pri delu z mladimi moraš zelo preudarno upravljati z denarjem in nadarjenostjo tekmovalcev. Imam občutek, da je pravi mož za naš projekt. In Red Bull Bora Hansgrohe Rookies je ogromen projekt za nas, vanj sta vključeni ekipi do 19 in 23 let. Gregor je odgovoren za delovanje obeh,« je Denk pojasnil, zakaj je na eno od ključnih mest imenoval petkratnega slovenskega prvaka v vožnji na čas.

Športni direktor Rolf Aldag pa je razkril, da je v ekipi že dlje časa želel Tratnika, oko je nanj vrgel, še preden je Roglič prvič sedel na dirkalno kolo: »Jana imam zelo rad kot kolesarja, sodelovala sva že, ko je kot mladenič prišel k ekipi Quick Step in zelo mi je bilo žal, ker je po spletu okoliščin po enem letu ostal brez mesta v njej. Nato sem spremljal njegovo kariero pri Bahrainu Victoriousu, kjer je potrdil, kaj vse zmore na kolesu. Dragocen ni le zaradi tega, temveč tudi, ker zna vodstvu ekipe prenašati ključne informacije.«