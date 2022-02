Slovenca na deski žlahtno popeglala konkurenco

Kaj se dogaja s Slovenijo? Bodo vaši rojaki na letošnjih igrah kar sklatili Norveško z vrha lestvice kolajn? Tako me je včeraj na prizorišču ogovoril ruski novinarski kolega ob pogledu na novi uvrstitvi naših športnikov na stopničke: slovenska reprezentanca jih je v štirih tekmovalnih dneh zbrala že pet.

Z naskokom je najbolj senzacionalna deskarska v izvedbi bronaste Glorie Kotnik, ki se je pred dvema letoma spraševala, ali bo sploh še kdaj tekmovala. Junak našega tabora je bil tudi Tim Mastnak, novi olimpijski podprvak v deskanju, žal se je na želeni poti proti finalu in kolajni zataknilo tekačici Anamariji Lampič. Predvsem Kotnikova je pripravila senzacijo med poznavalci deskarskih razmerij moči, saj se je po zdravstvenih težavah, tudi izgorelosti, umaknila od tekmovalnih prog. Sledilo je še rojstvo sina – Maj je zdaj star eno leto – in težko je bilo verjeti, da se bo 32-letnica vrnila na vrhunsko raven.

Sploh takšno, ki bi ji odprla dveri boja za olimpijsko kolajno. In nato je sledila včerajšnja kitajska eksplozija! »Sploh nisem razmišljala o uvrstitvi, temveč sem od uvodnega nastopa uživala na progi in v tem lepem snegu,« se je ob koncu izjemnega dne smejalo Velenjčanki, ki s partnerjem Željkom in njunim malčkom živi v Celju. Toda skoraj kot doma, vsaj iz športnega zornega kota, je tudi na Kitajskem. Njen oče Peter je namreč že nekaj časa trener pri kitajski deskarski izbrani vrsti, Gloria je bila tu z njim večkrat na pripravah, zato bolje od kogar koli med slovenskimi reprezentanti pozna Zhangjiakou in spoštovanja vredno strmino za deskanje.

Zlato na dosegu

In komaj smo na prizorišču začeli zbirati vtise po sanjskem dosežku naše povratnice med deskarsko elito, že je udaril Tim Mastnak. Čeprav je, kot je tudi sam poudaril v pogovoru, storil nekaj napak, je preskakoval oviro za oviro in se uvrstil v veliki finale z vodilnim deskarskim asom zadnjih let Benjaminom Karlom.

Avstrijec, sicer favorit, si je v boju za zlato privoščil napako, naš adut je bil v vodstvu, a pozneje se je zataknilo tudi njemu, in ko je prideskal skozi cilj, se je le prijel za glavo. Zavedal se je zapravljene priložnosti za zlato. Toda že kmalu zatem je bil seveda navdušen ob spoznanju, da je na Kitajskem dosegel svoj najodmevnejši izid na športni poti. »Gotovo, moj nastop ni bil brezhiben, a pri deskarskih dvobojih odloča toliko malenkosti, da ne moreš biti miren, dokler nisi pred tekmecem v cilju,« je poudaril Celjan po svoji prvi olimpijski kolajni in bil vesel tudi zaradi someščanke Glorie. Slovenski olimpijski tabor je upal, da se bo lep dan raztegnil še v večer, saj je bila Anamarija Lampič, tukaj kot druga sprinterka v razvrstitvi sezone, med kandidatkami za kolajno. A ustavila se je v polfinalu, in četudi je kot vedno tudi po 12. mestu ohranjala vedrino, ni mogla uiti spoznanju, da je pred prihodom na Kitajsko v zadnjem mesecu močno pogrešala tekmovalni ritem.

»Tako se je pač zgodilo, da sta nam v svetovnem pokalu dve tekmi odpadli, na sicer dobrih pripravah v Italiji pa nisem imela primerjave, ker sem vadila sama,« je dejala.