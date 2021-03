Slovenca držita pokonci kolesarski svet

Tadeja Pogačarja, ki je brez večjih težav v modri majici vodilnega prestal 6. etapo, le še dobrih 10 km loči od končne zmage na dirki Tirreno–Adriatico, ki jo je predlani dobil Primož Roglič. Minuli teden bi bil malodane popoln za slovensko kolesarstvo, če Kisovčan zaradi dveh padcev ne bi bil ob rumeno majico na Pariz–Nica.



Kljub temu pa prve letošnje dirke napovedujejo, da bo dvoboj najboljših Slovencev tudi letos rdeča nit največjih dirk. Ubežnik Mads Würtz (Israel Start Up Nation) je dobil ravninsko preizkušnjo, s katero je karavana že prečkala italijanski škorenj od tirenske do jadranske obale. Ni pa še prišla do cilja, danes je na vrsti še 10,1 km dolga vožnja na čas v San Benedettu del Trontu. Rogličeva kalvarija na francoski dirki proti soncu je nazorno opozorilo, da se zmage ne gre veseliti preuranjeno, vendar bo v sklepni etapi Tirrena–Adriatica precej manj nepredvidljivih dejavnikov.



Pogačar bo proti Woutu van Aertu branil 1:15 prednosti na povsem ravninski vožnji na čas. Četudi je belgijski as iz ekipe Jumbo Visma svetovni podprvak v tej disciplini, ni pričakovati, da bi lahko bil za več kot sedem sekund na kilometer hitrejši od Pogačarja. Še posebno ne ob izjemni formi, ki jo 22-letni Komendčan kaže to pomlad, v kateri je v svojo prid že odločil dirko po Združenih arabskih emiratih.

V Baskiji drug proti drugemu

Tako ob njegovih podvigih na dirki dveh morij kot ob Rogličevih predstavah v Franciji, kjer je dobil tri etape, preden sta njegov rumeni pohod ustavila padca, lahko slovenskim navijačem zaigra srce. Če se po jutru dan pozna, je ponovljiva zgodovinska sezona 2020 s Pogačarjevo zmago na Touru ter Rogličevima na Vuelti in na najstarejši klasiki Liege–Bastogne–Liege. »Sezona 2021 je doslej nadaljevanje lanskega Toura. Kar kaže Primož, je nadaljevanje tega, kar počne že tri leta, če ga ne zaustavi kaj nepredvidenega, je nepremagljiv na enotedenskih dirkah. Pogačar?



Vedno znova navdušuje. Ne samo z zmagami, temveč z izjemno zrelostjo in samozavestjo. Zame je bilo bolj kot zmaga v 4. etapi fenomenalno to, da je po prvih 40 km, ko so imeli ubežniki devet minut prednosti, ekipo UAE poslal v ospredje, da je Jumbu Vismi pomagala pri lovu. Izjemno gotov moraš biti vase, da tako zgodaj pokuriš svojo ekipo, vedeti moraš, da boš lahko na koncu sam opravil s tekmeci. To je tudi storil,« je direktor slovenskih reprezentanc Martin Hvastija komentiral predstave Rogliča in Pogačarja, ki sta letos že slavila po tri zmage.



Aprila bosta na dirki po Baskiji prvič v sezoni dirkala drug proti drugemu, njuni dvoboji pa se bodo prek ardenskih klasik potegnili do Toura. »Zgodilo se bo novo poglavje rivalstva, ki bo še nekaj let držalo pokonci ne le slovensko kolesarstvo, temveč kolesarski svet. Ta čas ni mogoče reči, kateri je močnejši. V njunih dvobojih bodo odločale podrobnosti, tudi dnevna forma, sreča,« je še povedal Hvastija.



