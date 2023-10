Šeško spet brez milosti, Slovenci še bližje Nemčiji

Slovenska nogometna reprezentanca iz meseca v mesec igra bolje. Kompas, ki ga drži v rokah selektor Matjaž Kek, vse močneje kaže proti Nemčiji, ki bo prihodnje leto organizirala evropsko prvenstvo. Toda, pozor, Slovenci še niso dosegli cilja, do konca kvalifikacij za euro 2024 bodo igrali najmanj dve »tekmi desetletja«, če ne morda treh, prvo v torek (20.45) v Belfastu.

V Stožicah smo videli spektakularen večer, zasluženo zmago Slovenije nad Finsko s 3:0 in strokovno brezhibno vodeno tekmo Slovenije. Reprezentanca v oktobrskem terminu ni delovala tako resno vse od leta 2016, ko je pod vodstvom Srečka Katanca zmlela Slovaško in nadigrala Anglijo.

15.823 navijačev se je zbralo v Stožicah

Finska namreč ni avtsajder, kot bi pomislili neuki po sanjskem razpletu derbija skupine H, sodi med resne reprezentance – igrala je tudi na zadnjem euru 2020 – in v zadnjem desetletju le dvakrat izgubila s takšno razliko: enkrat v Franciji (0:3), drugič v Zenici (1:4), toda v slednjem primeru je že bila uvrščena na EP.

Naši nogometaši dobro pripravljeni

Kako dobro so bili pripravljeni slovenski nogometaši na izziv, razkriva več podatkov. Ne gre le za hud začetni pritisk, ko so na krilih asistenta Andraža Šporarja in strelca Benjamina Šeška – Beni je zabil drugi gol po udarcu v glavo, zaradi katerega je v drugem polčasu predčasno zapustil igrišče – prizemljili ambicije severnjakov.

Gostitelji so tudi v izdihljajih tekme ohranili agresiven pristop in bili nagrajeni s pomembnim golom Erika Janže. Fant, ki je dolgo čakal na klic selektorja v oddaljenem poljskem prvenstvu, je z golom za končnih 3:0 postavil piko na i sanjskega večera. Ta akcija je zgovorna sama po sebi: Slovenci so v 92. minuti z visokim presingom – pet jih je bilo v kazenskem prostoru gostov! – iztržili kot, ki je botroval golu Janže, po katerem ni mogel zadrževati čustev niti Jan Oblak na drugem koncu igrišča.

S tako visoko zmago so Slovenci »pobegnili« Fincem tudi v medsebojnem dvoboju, saj so v Helsinkih izgubili z nižjim izidom 0:2.

Sledi nova pomembna tekma

Izkušeni Kek ni izgubil zbranosti niti potem, hitro je potegnil iz igre Petra Stojanovića, da slednji v zadnjih minutah ne bi prejel rumenega kartona, ki bi mu odvzel možnost igranja naslednje tekme v Belfastu. Na irskem otoku bodo namreč Slovenci igrali novo »tekmo kariere«, ki bi jih lahko približala uresničitvi otroških sanj, to je uvrstitvi na evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto zaradi različnih razlogov posebej spektakularno in zgodovinsko.