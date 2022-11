Sekulićeva načeta četa se še bolj redči

Že dolgo je jasno, da bo morala slovenska moška košarkarska reprezentanca tako kot njeni tekmeci dokončati kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 v močno okrnjeni zasedbi. Pa vendar si nihče ni mislil, da bo imel selektor Aleksander Sekulić zaradi klubskih obveznosti in poškodb na petkovem gostovanju v Izraelu in ponedeljkovem dvoboju z Nemčijo v Kopru na voljo le dva udeleženca letošnjega eurobasketa – Eda Murića in Žigo Samarja.

Ob včerajšnjem zboru moštva v Ljubljani so bili v večini debitanti in igralci, ki še niso zbrali desetih nastopov na uradnih tekmah Slovenije. Na prvem treningu v ŠRC Ježica so manjkali selektor in štirje od 14 povabljenih košarkarjev. Murić, ki je v nedeljo zvečer igral proti FMP s protibolečinsko injekcijo, Samar je bil še na poti iz Nemčije, Jordan Morgan je komaj prispel iz Turčije, stvari pa so se nekoliko zapletle pri Gregorju Glasu.

Odgovor je ponudil direktor izbrane vrste Matej Likar: »Tako kot vedno smo imeli veliko preglavic pri usklajevanju klubskih ritmov in letalskih povezav. Računamo, da se bomo na večernem treningu zbrali v skoraj popolni možni zasedbi, manjkal bo le Glas. S Partizanom mora v četrtek odigrati evroligaški dvoboj z Olympiakosom v Pireju, zato se nam verjetno ne bo mogel pridružiti v Tel Avivu, kjer bo tekma že ob 13. uri po slovenskem času. Delamo pa vse, da bi bil z nami v ponedeljek proti Nemčiji. Eda mora pregledati reprezentančni zdravnik, je pa tako izkušen, da zna prisluhniti svojemu telesu.«

Drži, Murić je bil po evidenci Košarkarske zveze Slovenije član reprezentance v 84 uradnih dvobojih – na večni lestvici zaostaja le za Goranom Dragićem in Jako Lakovičem –, zbral je torej osem nastopov več kot vsi njegovi tokratni soborci skupaj. Še najbliže so mu Miha Lapornik s 16 izbori, Jakob Čebašek (15) in Blaž Mahkovic (12), Jurij Macura (9), Samar (8), Glas (7), Jan Špan (5) in Morgan (4) so že pod mejo desetih tekem. Mladi Robert Jurković, Urban Klavžar, Bine Prepelič, Leon Stergar in Petar Vujačić, ki je vskočil v zadnjem hipu zaradi težav Luke Lapornika z gležnjem, so še pri ničli.

Februarja naj bilo lažje

Slovenska reprezentanca mora odigrati še štiri tekme v kvalifikacijah, po dveh v novembrskem ciklu še dve februarja. Takrat bo gostovala v Estoniji in pričakala Izrael v domači dvorani z močnejšo zasedbo, saj bosta okrevala Jaka Blažič in Zoran Dragić, v moštvo pa naj bi se vrnila tudi Gregor Hrovat in Aleksej Nikolić. Na SP se bodo uvrstila po tri najboljša moštva iz vsake skupine. Iz skupine J si je vozovnico že priigrala Finska, Nemčija ji je povsem blizu, v boju za tretje mesto pa lahko naše košarkarje realno ogrozi samo Izrael, s katerim se mora še dvakrat pomeriti. Švedsko je že dvakrat premagala. Vrstni red: Nemčija in Finska po 7:1, Slovenija 5:3, Švedska in Izrael po 3:5, Estonija 2:6.