Sekulić jih je izbral: Dončić znova na čelu preizkušenih borcev

V 293 dneh, odkar so slovenski košarkarji zapustili evropski prestol po nepričakovanem četrtfinalnem porazu s Poljsko v Berlinu, razočaranje ni docela izpuhtelo, toda včeraj so vstopili v nov tekmovalni cikel. Selektor Aleksander Sekulić je namreč objavil seznam 20 kandidatov za nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo čez 52 dni na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. Na njem ni večjih novosti, v glavnem prevladujejo že večkrat preizkušeni borci z Luko Dončićem na čelu.

Po reprezentančni upokojitvi Gorana Dragića in hujši poškodbi kolena Eda Murića je moštvo ostalo brez obeh kapetanov zadnjih let. Novi vodja bi utegnil postati Jaka Blažič, ki je tako kot Zoran Dragić, Aleksej Nikolić in Klemen Prepelič že okusil igranje na SP, družno so zastopali slovenske barve leta 2014 v Španiji, kjer je Slovenija zasedla sedmo mesto. Sekulić je vpoklical devet udeležencev lanskega eurobasketa, ob G. Dragiću in Muriću med kandidati ni niti Luke Rupnika. Na seznamu sta dva naturalizirana centra, Mike Tobey, ki je igral na OI v Tokiu in zadnjem EP, ter Jordan Morgan, ki je doslej zbral šest uradnih nastopov v izbrani vrsti v kvalifikacijah za EP 2022 in letošnje SP. Na mundial bo lahko zaradi znanih omejitev potoval le eden.

Edini popolni novinec v dvajseterici je Aljaž Kunc, skoraj 24-letni in 203 cm visoki krilni igralec iz Ljubljane, ki se je košarkarskih veščin učil na Jančah, v zadnjih petih letih pa se šolal v ZDA. V minuli sezoni je v dresu univerze Iowa State igral s povprečjem 7,1 točke, 4,1 skoka in 1,3 asistence. Selektorjevi aduti so – organizatorji: Luka Dončić, Urban Klavžar, Aleksej Nikolić in Žiga Samar; branilci: Jaka Blažič, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Miha Lapornik in Klemen Prepelič; krila: Jakob Čebašek, Zoran Dragić, Aljaž Kunc in Blaž Mahkovic; krilna centra: Vlatko Čančar in Bine Prepelič; centri: Saša Ciani, Žiga Dimec, Jurij Macura, Jordan Morgan in Mike Tobey.

Vadijo že med počitnicami

»Po naporni klubski sezoni imamo tokrat precej več časa za polnjenje baterij. A kolikor poznam igralce, bodo počitnice izkoristili tudi za pripravo na SP. Prepričan sem, da bodo vsi prišli na priprave izjemno motivirani in polni elana,« je ocenil Sekulić. Glavnina reprezentance se bo zbrala 17. t. m. v Laškem, konec meseca se ji bodo pridružili še Dončić, Čančar in Tobey. Prva ogrevalna tekma bo 25. julija v Celju proti Kitajski, 2. avgusta bo v Stožicah gostovala Grčija, s katero se bo Slovenija dva dneva pozneje pomerila še v Atenah. Stožice bo 8. avgusta obiskala tudi Hrvaška, na turnirju v Malagi pa se bodo naši košarkarji 11. avgusta pomerili s Španijo in naslednji dan z ZDA. Za konec priprav se bodo 19. avgusta udarili z Japonsko v Tokiu in se nato preselili v Okinavo na prizorišče bojev v skupini F na SP. Med 25. in 30. avgustom bodo tekmeci po vrsti Venezuela, Gruzija in Zelenortski otoki, v drugi krog bosta napredovali dve reprezentanci.