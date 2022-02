Še računa na domačo dirko

Prvič, odkar je novembra lani izgubil naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP, in zadnjič, preden ga bo 20. februarja v Veliki Britaniji začel spet loviti, se je najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser posvetil slovenski sedmi sili in med pripravami na Sardiniji zatrdil, da je kar najbolje pripravljen na sezono 2022. Ta naj bi bila spet podobna tistim pred pandemijo covida-19, ki pa lahko še vedno pokvari načrte.

Gajser še nikoli v karieri ni imel tako malo premora. Lanska sezona, v kateri je troboj za naslov pripadel Jeffreyju Herlingsu pred Romainom Febvrom in Gajserjem, se je namreč končala šele 10. novembra v Mantovi. Temu primerne se bile priprave. »Glavna razlika je v tem, da je bilo malo časa. Po zadnji dirki smo imeli testiranja v Italiji, potem sem si vzel dva tedna prosto, sredi decembra pa začel delati,« je imel natrpan koledar 25-letni dirkač iz Pečk, ki je že ves mesec na Sardiniji. Tam je bil sprva z njim tudi kondicijski trener Boštjan Renko.

»Sodelujeva že pet let in sva tudi prijatelja. Dobra telesna pripravljenost je osnovni pogoj za dobro sezono in najboljše orožje proti poškodbam. Zdaj smo začeli zadnjo fazo priprav, najbolj se posvečamo startom, ki so bili lani moja šibka točka. Pri Hondi razvijajo tehnologijo, ki bi mi pri tem pomagala. Motor je nov, čeprav je videti enak kot lanski. Zelo sem zadovoljen z njim,« je prek videopovezave sporočil štirikratni svetovni prvak, ki je povsem pozdravil zlom ključnice, zaradi katerega je lani izgubil precej točk.

»Stoodstotno sem zdrav, upam, da bom sezono preživel v enem kosu,« na les potrka Tiga243. Takšne sreče nimata njegova glavna tekmeca Herlings in Febvre: Nizozemec si je pred dnevi na treningu v Španiji poškodoval nogo in verjetno ne bo nastopil na uvodu v Matterley Basinu, bitko s časom bije tudi Francoz. »Nikomur ne privoščim poškodbe in želim jima čimprejšnje okrevanje,« se nad tujimi težavami ne naslaja Gajser, ki oba omenjena vidi med tekmeci za lovoriko.

Vse hujša konkurenca

»Konkurenca je iz leta v leto hujša, zaradi starostne omejitve prihajajo hitri dirkači iz MX2. Tako bosta letos nevarna Maxime Renaux (prvak v MX2; op. p.) in Ruben Fernandez. Sicer pa bodo imeli ob Jeffreyju in Romainu visoke ambicije tudi Jorge Prado, Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff, Pauls Jonass, tudi Mitch Evans (ekipni kolega),« je našteval slovenski as, ki ga veseli, da se tekmovalni sistem vrača v stare tirnice s sobotnimi kvalifikacijami in nedeljskimi dirkami. Tokrat naj ne bi bilo treh dirk v enem tednu na istem prizorišču, karavana naj bi zapustila Evropo (Indonezija, Argentina). Skupaj je do 18. septembra predvidenih 20 dirk, nova je VN Finske. Bomo dočakali VN Slovenije? Gajser se še ni odpovedal sanjam o domači dirki za grand prix.

»Enkrat bi si res želel nastopiti pred svojimi navijači. Pri nas nobena proga ni primerna za svetovno prvenstvo, ker nimajo primerne logistike. A v tujini se uveljavljajo proge za en vikend, treba je samo najti lokacijo z dovolj prostora in tam urediti vse, kar je potrebno,« je Gajser postavil izziv pred AMZS, pod katerega licenco nastopa, in njegovega novega predsednika Andreja Brgleza.