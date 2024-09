Šahovski zvezdnik Carlsen neustavljiv in neusmiljen

Magnus Carlsen je v finalu hitropoteznega prvenstva pod okriljem spletne strani chess.com ubranil lansko zmago in v tem priljubljenem tekmovanju v šahu slavil že četrtič. Zaključni turnir četverice je tokrat premierno potekal s skupnega prizorišča v Parizu.

Na poti do finala se je norveški šampion srečal z razvpitim Američanom Hansom Niemannom, kateremu se je zaradi znane afere z obtožbami o goljufanju zadnji dve leti izogibal. Njun polfinalni dvoboj je bil deležen izjemnega zanimanja, Niemann pa je še dodatno podžigal atmosfero s smelimi napovedmi o zmagi nad svetovnim prvakom v hitrih disciplinah in št. 1 na svetu. Dvoboj je 21-letnega Američana hitro postavil na realna tla, saj je Carlsen dvoboj nadziral od začetka do konca, vodil tudi z desetimi točkami prednosti in na koncu zmagal s 17,5:12,5.

Presenetljivo zanesljiv je bil v drugem polfinalu tudi domači adut Alireza Firouzja, ki se je spopadel s petkratnim zmagovalcem tekmovanja, ameriškim specialistom za hitre discipline prek spleta Hikarujem Nakamuro. Firouzja je obdržal visoko raven igre, s katero je v drugi polovici avgusta v St. Louisu osvojil dva močna turnirja in bil najboljši v seštevku elitne serije Grand Chess Tour. Bil je preprosto hitrejši, ostrejši in natančnejši od favoriziranega tekmeca, ki so mu projekcije pred dvobojem pripisovale kar 77 odstotkov možnosti za preboj v finale. Končni izid je bil 16:11 v prid 15 let mlajšega naturaliziranega Francoza.

Črni na potezi Firouzja – Carlsen, Pariz 2024 S katerim taktičnim udarom si je črni zagotovil veliko prednost? REŠITEV: 1…Sf4! Edina poteza, s katero bi beli še lahko nudil odpor, je bilo vse prej kot enostavno 2.Lh7, čeprav bi bil črni tudi v tem primeru boljši. V partiji pa se je beli znašel v brezupni situaciji po 2.Txh8 Sxd3+ 3.Ke2 Txh8 4.Kd3 Tf8! in je po nadaljnjem 5.Ke3 Sa5 6.Sd2 g4! priznal poraz.

Diagram (11. 9.)

Pripravljen loviti nove lovorike

Kljub impresivni polfinalni predstavi Firouzje, ki je morda obetala hud boj ali celo zmago proti Carlsenu, pa je njun finalni obračun hitro izgubil tekmovalni čar. Francoz je sicer prešel v vodstvo z 2,5:1,5, a je bil to njegov vrhunec, saj je tekmec z zmagami v naslednjih štirih partijah naredil razliko, ki jo je do konca le še povečeval. S še precej boljšimi predstavami, kot jih je kazal v polfinalu, je Carlsen prevladoval v vseh prvinah dvoboja, ki ga je dobil s 23,5:7,5. To je največja razlika v dosedanjih finalih.

Po novi navdušujoči zmagi je napovedal, da je pripravljen loviti nove lovorike. Kot je dejal, si bodo moral mlajši priboriti svoje mesto na vrhu, saj jim sam ne namerava ničesar prepustiti brez boja. Nasprotno je Nakamura po obračunu za tretje mesto nakazal možnost, da se bo kmalu poslovil od tekmovalnega šaha. Rojaka Niemanna je sicer ugnal z več kot prepričljivih 21:9, tako da slednji pariški konec tedna zaključuje s precej bornim izkupičkom glede na njegove pretenciozne izjave.