Rudi in Robi bi zvezdnika, ne le Pume

S kakšnimi vestmi in odločitvami je v Ljubljano prišel prvi mož nogometnega kluba Olimpija Adam Delius? Njegov prihod sta nestrpno čakala ključna moža zeleno-belih z igrišča, športni direktor Mladen Rudonja in trener Robert Prosinečki, ki sta šele včeraj izvedela za predsednikove denarne zmogljivosti za oblikovanje tekmovalnega in konkurenčnega moštva za novo sezono.

Ljubljančani bodo tekmovalno sezono odprli v kvalifikacijah za konferenčno ligo, 7. julija, v Stožicah proti luksemburškemu podprvaku Differdangeju. Prvih 90 minut bitke za 350.000 evrov na 150.000 podlage, kolikor jih zagotavlja 1. kolo, se bliskovito bliža, zeleno-beli pa še niso izpeljali prestopa, s katerim bi navijačem poslali jasno sporočilo o velikih ambicijah.

Mladen Rudonja se zaveda zagate, ki lahko nastane, če predsednik mošnjička ne bo odprl, ali vsaj prižgal zelene luči za aktivnejšo vlogo na tržišču. Nemški poslovnež je sinoči opravil sestanek s ključnimi možmi kluba.

Napočil je trenutek, da bi tudi predsednik Olimpije Adam Delius (v sredini) razkril svoje adute. FOTO: Leon Vidic

Športni del kluba ni edina Deliusova skrb. Odkar je od Milana Mandarića prevzel vajeti kluba in tudi neželena bremena, med katerimi je plačilo odstavljenega trenerja Sava Miloševića najbolj boleče, Olimpija še ni naredila odmevnejšega organizacijskega koraka, s katerim bi dala vedeti, da želi biti št. 1 v Sloveniji. Razen prestopa v družino športnega opremljevalca Puma.

»Smo v stand-by položaju. Vlekli smo le izvedljive kadrovske poteze. Po srečanju s predsednikom upam, da bomo bolj konkretni,« je povedal Rudonja, ki je sicer dejaven na trgu in se je že pogovarjal z igralci, ki jih s trenerjem Prosinečkim želita pripeljati.

Trenutna bilanca odhodov in prihodov vidnejših igralcev je naslednja: Eric Boakye, Jan Andrejašič, Nik Kapun, Michael Pavlović in Almedin Ziljkić so odšli, Hrvat Mateo Karamatić, Argentinec Agustine Doffa in Litovec Justas Lasickas so prišli.

»Krilna napadalna igralca in eden obrambni so v ospredju,« je dal vedeti Rudonja, za katere položaje že ima kandidate.

Javna skrivnost je, da je tudi Olimpija v bitki za ta trenutek med vodilnimi slovenskimi klubi najbolj želenega Daria Kolobarića.

Olimpija še ni izpeljala prestopa, s katerim bi navijačem poslala jasno sporočilo o velikih ambicijah.

Bivši domžalski napadalec je v win-win položaju. Pri Šahtjoru, tekmecu Maribora v 21. kolu kvalifikacij za ligo prvakov, ni v ospredju in ima zeleno-luč za odhod, če bo našel klub. Če ga ne bo, bo še vedno na plačilnem seznamu beloruskega prvaka do izteka pogodbe. Idrijčan bi v Sloveniji lahko iztržil plačo, ki bi se začela pri 10.000 € neto.

Rudonja je poleg kadrovske fronte odprl še evropsko, saj pozorno spremlja luksemburškega tekmeca. »Luksemburški podprvak ne more biti slab. Videl sem, da igra zelo čvrsto, še posebno v obrambi. Ima odlična napadalca, Portugalec Bertino Cabrala Barboso je v minuli prvenstveni sezoni zabil 22 golov, Nemec Andreas Buch 16,« je bil njegov kratek opis Differdangeja, ki ima močan portugalski pridih.

Zeleno-beli se bodo v torek za deset dni preselili na Gorenjsko. Njihova pripravljalna baza bo Bled.