Ve se, kje je Ronaldo prespal v Sloveniji, poglejte si to evforijo navijačev (FOTO)

Portugalci bodo danes ob 20.45 drugi tekmec Slovenije v tem letu. Kot pravijo, je zanje tudi ta tekma zelo pomembna v pripravah na EP. »Želeli smo se preizkusiti v gosteh, tako kot bomo pač igrali tudi v Nemčiji. Videl pa sem dobre tekme Slovenije proti Danski, Severni Irski, Finski, bile so impresivne. Tako bo to res dober test,« je med drugim povedal selektor Roberto Martinez, ki ni želel izdati, ali bo prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo začel tekmo. Bil je pa poln hvale na njegov račun.

Posebni varnosti ukrepi

Na ljubljanskem letališču se tako še pred prihodom letala zbralo več oboževalcev Ronalda, ki so upali, da bodo videli portugalskega zvezdnika. Zaradi posebnih varnostnih ukrepov je bilo skoraj nemogoče priti do nogometašev. Po pristanku jih je čakal avtobus, ki jih je ob spremstvu Policije odpeljal v Ljubljano. Portugalci so prenočili v hotelu Grand Plaza, ki se nahaja v središču mesta. Tudi tam jih je pričakala množica ljudi.

Eden najboljših nogometašev vseh časov

V Stožice prihaja eden najboljših nogometašev vseh časov, ki s portugalsko reprezentanco lovi drugi naslov evropskih prvakov. Več o njem pa na naslednji povezavi.

FOTO: Leon Vidic/Delo

