Rokomet je bil spet krut

V Franciji se je pisala rokometna pravljica, v katero je verjel malokdo, žal pa tudi tokrat slovenskega slavja nismo dočakali. Po novi srhljivki v končnici je bila Španija na nogometnem stadionu v Lillu boljša s 23:22 in verjetno zadnja priložnost tega rodu je splavala po vodi. Po zadnjem žvižgu so Slovenci nemo obležali vsak v svojem kotu dvorane in opazovali slavje tekmecev, ki so bili tokrat premagljivi. Bronasti zaključek olimpijskih iger z letnico 2024 je splaval po vodi.

»Igrali smo polfinale, imeli zadnji napad, a smo izgubili za gol, igrali smo tekmo za bron, spet imeli zadnji napad in spet izgubili za en zadetek. Rokomet bi težko bil bolj krut, vemo, kaj na olimpijskih igrah šteje, a tega nismo osvojili. Že pred turnirjem sem rekel, da je povsem vseeno, ali si četrti ali dvanajsti, dobre igre in vzdušje bodo šle hitro v pozabo,« je poraz skelel kapetana Jureta Dolenca.

Petkov večerni poraz z Danci bi Slovencem lahko spodrezal krila, a jih je še bolj podžgal, v prvih minutah so se dobro postavili na igrišču, a v napadu igra ni in ni stekla. V drugem delu je sledila že znana podoba, vso tekmo so bili Slovenci gol ali dva za Španci, jih lovili in večkrat tudi ujeli, zadetka za vodstvo pa ni bilo. Čas se je iztekal in po zgrešenem španskem strelu s krila so imeli varovanci Uroša Zormana zadnjih 25 sekund, da bi izenačili. A do zaključnega strela sploh niso prišli …

»Ves konec tedna je bil zelo težek, bolje bi bilo, če bi izgubili za deset golov, saj bi lažje prenesli poraz. Manjkala je pika na i … Kako ne bomo čustveno uničeni, toliko smo vložili v ta turnir, sedem tednov smo bili skupaj …« je povedal Zorman, preden so tudi njega za nekaj trenutkov premagale solze.

Z zlato lovoriko so se okitili danski rokometaši, ki so v finalu kar z 39:26 (21:12) odpravili Nemce.

Ni bil edini, Dean Bombač je bil čustveno povsem na robu, pogledi igralcev prazni in glave sklonjene. Kako ne bi bile, ko pa so se iz avtsajderjev prelevili v moštvo, ki je izzvalo in premagovalo svetovne velesile, bilo nekaj sekund in eno odločitev čeških sodnikov stran od podaljška proti Danski in nato 34 ur pozneje, v nenormalnem jutranjem terminu, ostalo praznih rok …

Raje bo prespal vse skupaj

Jedro rokometne reprezentance je v zrelih letih, olimpijski turnir je bil morda zadnji vrhunec tega rodu. »Z vročo glavo bi lahko povedal marsikaj, a bom raje vse skupaj prespal. Kar nekaj nas je v podobnem položaju, moramo se pogovoriti z družinami, zaradi reprezentance smo po več mesecev od doma. Bomo videli, kako se bomo odločili, dejstvo pa je, da nas prav dolgo ne boste več gledali,« je Dolenec, ki je med OI postal najboljši strelec v zgodovini reprezentance, namignil, da njegova ciljna črta ni več daleč.

Rokometaši so bili med zadnjimi, ki so krojili letošnji olimpijski spored. Najprej nad stadion Pierre-Mauroy, nato še nad celotne olimpijske igre se je spustil zastor, na žalost znova brez slovenskega ekipnega vrhunca.