Rogliču se je v deseterici pridružil Polanc

Na letošnji kolesarski dirki po Španiji tekmeci še niso spravili v težave Remca Evenepoela (Quick Step), to je v 12. etapi nosilec rdeče majice storil kar sam, ko je 45 km pred ciljem pristal na tleh. A ga tudi nesreča ni pretirano načela, na ciljnem vzponu na Peñas Blancas je v družbi drugouvrščenega Primoža Rogliča (Jumbo Visma) odgovoril na vse poskuse tekmecev. Med junaki je bil tudi Jan Polanc (UAE), ki si je v pobegu prikolesaril 4. mesto v etapi in se skupno povzpel na 9.

Odkar je v 6. etapi Evenepoel oblekel rdečo majico, na vsaki gorski preizkušnji spremljamo dve dirki, za etapno zmago in za skupni vrh. Včeraj ni bilo nič drugače, posebnost je bila ta, da se je v lov za dnevno slavo pognalo kar 32 ubežnikov. Med njimi je bil tudi Polanc, ki je tako kot tekmeci dobro vedel, da bo odločitev padla na kar 19 km dolgem ciljnem vzponu, na katerem se je karavana povzpela s sredozemske obale do višine 1270 m.

Zdelo se je, da je trdoživi 30-letni Gorenjec, ki se je v torek izkazal z eno boljših voženj na čas v karieri (18. mesto), v težavah že od vznožja. Vseskozi je bil na repu skupine, a nikoli ni izgubil stika z njo. Dobre 4 km pred ciljem je celo napadel, vendar se ni otresel zadnjih preostalih tekmecev. To je 2 km pod vrhom uspelo Richardu Carapazu (Ineos), za katerega je bila prva etapna zmaga na Vuelti obliž za že zdavnaj izgubljeni boj za vrh v seštevku. Polanc, zmagovalec dveh etap na Giru, je v cilj prikolesaril kot četrti, zaradi velike prednosti ubežnikov pa je skupno pridobil kar 14. mest in se v prvi deseterici pridružil Rogliču.

Brez znakov slabosti

Slednji je dobro videl Evenepoelov padec, saj je belgijskega asa spodneslo tik pred njim. Vse je bilo sila podobno kot dan prej pri njegovem moštvenem kolegu Julianu Alaphilippu, le posledice so bile drugačne. Za Francoza, ki si je izpahnil ramo (sprva so poročali o zlomljeni ključnici), je padec pomenil konec dirke, Belgijec pa jo je odnesel z odrgninami na levem stegnu in načeto samozavestjo, ki pa si jo je kmalu povrnil.

Tako Rogličeva ekipa Jumbo Visma kot Movistar tretjeuvrščenega Enrica Masa sta v ciljni klanec navila tempo v upanju, da bo 22-letni kapetan Quick Stepa pokazal kakšen znak slabosti. A ga ni, v zadnjih 2 km se je postavil na čelu skupine favoritov in do cilja pripeljal svoje zasledovalce v skupni razvrstitvi.

»Klanec je bil zelo dolg, vendar mi je šlo v redu, bil sem z najboljšimi. Počutil sem se dobro, upam, da se lahko še nekoliko izboljšam. Res smo hoteli zaostriti tempo, ker zaostajamo, moramo nadomestiti nekaj časa,« je izjavil Roglič, ki za Evenepoelom še naprej zaostaja za 2:41.

»Remco je zdrsnil tik pred mano. Meni so se podobne stvari dogajale lani, kar ni bilo najbolje za rdečo majico. Te ceste so spolzke, na nekaterih ovinkih se asfalt kar sveti, hitro se lahko znajdeš na tleh,« je o spodrsljaju velikega tekmeca še dodal 32-letni Kisovčan, ki ga v današnji ravninski 13. etapi bržkone čaka mirnejši dan. Zatišje pred nevihto konec tedna s ciljnima vzponoma na Sierro de la Pandera in Sierro Nevado.