Rogličevi biki razjarjeni, a neučinkoviti

Rdeči biki Primoža Rogliča so bili brez dvoma razjarjeni, potem ko jim je Ben O'Connor (Decathlon Ag2r) v 6. etapi Vuelte nepričakovano odnesel rdečo majico s skoraj petimi minutami naskoka. Njihov odziv v 7. etapi, ki jo je dobil Wout van Aert (Visma Lease a Bike), je bil hiter, vendar ne pretirano učinkovit, slovenski kapetan ekipe Red Bull Bora Hansgrohe je pridobil le prgišče sekund.

Na poti do Cordobe je dirka oživela na vzponu s povednim imenom, Alto del 14 %. Na srečo kolesarjev je njegovo ime posvečeno le najbolj strmemu odseku tega 8,4 km dolgega klanca s povprečnim naklonom 5,3 %. Na njem je Rogličevo moštvo poskušalo nemudoma zadati prvi udarec O'Connorju, ki je s pobegom dan prej presenetil karavano. Vlak Red Bulla je deloval silovito, glavnina se je redčila, vendar je razjarjenim bikom tudi zmanjkalo sape, že 2,5 km pod vrhom je Roglič v ospredju lahko računal le na pomoč Aleksandra Vlasova. V klanec je 34-letni Kisovčan niti ni potreboval, dobil je gorski cilj, na njem pa šest odbitnih sekund.

4:45 je po novem prednost Bena O'Connorja pred Primožem Rogličem.

To pa je bil ves dobiček 7. etape za Rogliča, ki je zaostanek za rdečo majico zmanjšal na 4:45 in prednost pred tretjeuvrščenim Joaom Almeido (UAE) povečal na 14 sekund. O'Connor se je dobro držal, okoli sebe je imel tudi dovolj močne pomočnike, da ga tekmeci v boju za vrh v skupnem seštevku niso mogli več ogroziti. Šlo je le še za etapno zmago, v boju za katero je bil po pričakovanju daleč najmočnejši van Aert.

Pred Galicijo še Sierra Nevada

Prvi napad rdečih bikov na O'Connorjevo rdečo majico ni bil pretirano uspešen, pričakovati pa je, da se bo pravi naskok na njegovo zajetno vodstvo začel ta konec tedna. Avstralčeve noge bodo Roglič in drugi tekmeci preizkusili že v današnji 8. etapi z več kot 2600 višinskimi metri in ciljnim vzponom na Sierro de Cazorlo. Vseeno pa bo 4,2 km dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 8,2 odstotka ogrevanje za vrhunec obiska španskega kroga v Andaluziji. Ta se bo pred prvim dnevom premora in selitvijo na sever v Galicijo končal s skokom v pogorje Sierre Nevade.

Karavana se tokrat ne bo povzpela 2500 metrov visoko, a bo preizkušnja s ciljem v Granadi izjemno zahtevna. Skoraj 4500 višinskih metrov bodo morali kolesarji premagati v 178,5 km dolgi preizkušnji, večina jih bo na vzponu na Purche (8,9 km, 7,6-odstotni povprečni naklon) in dveh vzponih na Alto de Hazallanas (7,1 km, 9,5 %).

Na prvem najbolj strm odsek dosega 17-odstotni naklon, na drugem 20-odstotnega, tako kot na Picu Villuercas, na katerem je bil Roglič v 4. etapi premočan za tekmece. Tokrat bo moral pokazati tudi pravo mero drznosti in spretnosti v 23 kilometrih spusta proti Granadi.