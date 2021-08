Roglič prepustil rdečo majico, a zanesljivo nadziral tekmece

Estonecje zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji od Santo Domingo de Silosa do vrha na Picon Blancu (202,8 km) in novi vodilni v lovu na rdečo majico. Na današnji etapi jo je sicer nosil slovenski as, ki je z ekipo prepustil skupno vodstvo, a na zadnjem vzponu ves čas zanesljivo nadziral tekmece.Štiriintridesetletni Taaramäe (Intermarche-Wanty-Gobert) je dosegel 19. zmago v karieri, zadnjo etapo je pred tem osvojil v drugi etapi dirke po Sloveniji leta 2016, ko je dobil tudi skupni seštevek. Na Vuelti je v etapi sicer slavil že pred desetimi leti.Estonec je bil pred današnjo etapo 1:28 minute za Rogličem (Jumbo-Visma) v skupnem seštevku in tako prevzel rdečo majico vodilnega. Slovenski as je namreč v cilj prišel kot sedmi z 1:48 minute za etapnim zmagovalcem.Drugo mesto je danes osvojil Američan(UAE Team Emirates), ki je zaostal 21 sekund, Francoz(Trek-Segafredo) pa je kot tretji za Taaramäejem zaostal 36 sekund.Tri sekunde je Rogliču odščipnil Španec Enric Mas (Movistar), v istem času kot 31-letni Kisovčan pa so v cilj prišli tudi Kolumbijec, Britanec(oba Ineos Grenadiers), še en Kolumbijec(Movistar) in Španec(Bahrain Victorious).V skupnem seštevku je prvi Taaramäe, 25 sekund zaostaja Elissonde, 30 pa Roglič na tretjem mestu.V torek bo na sporedu etapa od El Burgo de Osme do Moline de Aragona (163,9 km). Čeprav so jo organizatorji označili kot ravninsko, bodo imeli v zahtevnem zaključku, zadnjih 900 m namreč poteka navzgor s povprečnim naklonom sedem odstotkov, možnost tudi favoriti, če etapa ne bo pripadla ubežnikom. Med najboljšimi v zahtevnih sprinterskih zaključkih navkreber je tudi Roglič.