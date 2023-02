Roglič na Tenerifih razmišlja o Višarjah

Primož Roglič bo maja naskakoval prvo zmago na kolesarski dirki po Italiji, ki je bila ob njegovem prvem poskusu, da bi osvojil rožnato majico, povsem slovenska. Tako bo, kot kaže, tudi letos, ko se bo Rogla, ki se ta čas pripravlja na Tenerifih, na Svetih Višarjah poskušal vpisati med nesmrtne na italijanskih cestah.

Ob Rogličevem virtualnem srečanju s slovensko sedmo silo je bilo najbolj aktualno vprašanje, kako je z njegovo levo ramo, ki so mu jo morali oktobra operirati. Odgovor je bil takšen, kot so si ga želeli slišati njegovi privrženci: 33-letni Kisovčan se brez težav pripravlja za novo sezono, ki pa jo bo začel pozneje kot običajno. Dirka po Kataloniji (od 20. do 26. marca) bo njegov edini preizkus forme pred Girom.

27. maja bo na sporedu odločilna gorska vožnja na čas na Svetih Višarjah.

Kakšne posledice je sicer na olimpijskega prvaka v kronometru iz Tokia 2021 pustilo osem tednov brez kolesa? »Nekaj vendarle izgubiš, tedni letijo, navadiš se na življenje brez kolesa. Ko se vrneš nanj, si svež, a to traja le nekaj minut. Po vsaki uri, ki mine, pa se pozna, da mi na kolesu manjkajo kilometri, ure. Vseeno sem na dobri poti, optimistično gledam naprej, pripravljam se za Katalonijo in gledam proti maju in Giru,« se ne vdaja trikratni zmagovalec Vuelte, ki ga bo v Italiji pričakal zahteven zalogaj.

V Italiji bo kot doma

Njegov na papirju najnevarnejši tekmec Remco Evenepoel je dejal, da mu je po proučitvi trase Gira (odločilna bo gorska vožnja na čas 27. maja na Svetih Višarjah) postalo žal, da se je odločil zanj, češ da bo na njem več klancev kot na Touru. »Peklensko težko je, če so klanci ali jih ni. Giro je zahteven tudi, ker je prvi 'grand tour' v sezoni in je težje vstopiti v ta ritem,« je pojasnil Roglič, ki ni pozabil, koliko rojakov ga je leta 2019 vzpodbujalo ob italijanskih cestah na poti do končnega tretjega mesta.

»Čakam, da se povrnejo ti občutki, da jih spet doživim. Kurja polt bo že pred startom, nato na vzponih ob vseh zastavah, ob katerih se sprašuješ, ali je dirka v Italiji ali pri nas,« je Rogla prepričan, da se bo pri zahodnih sosedih počutil kot doma.