Prvoligaški status je donosen posel, mladi nogometaši pa temelj obstoja

V deloma s soncem obsijanem centru na Brdu pri Kranju še vlada zatišje pred nogometnim viharjem, konec tedna bo drugače, slovenski prvoligaši bodo znova pritekli na zelenice. Tudi v prihodnje bo v 1. SNL velik poudarek na doma vzgojenih igralcih, za vsaj sprejemljivo travo v Stožicah je dosežen dogovor, elitno deseterico razveseljuje tudi nov sistem delitve Uefinih solidarnostnih sredstev, ki bogateje nagrajuje prvoligaše. Mladi nogometaši so temelj obstoja in glavni prodajni artikel slovenskih nogometnih klubov, k dobremu delu so se vsaj še za naslednji dve sezoni složno zavezali vsi prvoli...