Finska proti Sloveniji tako kot proti BiH

Finski nogometaši se prav tako dobro zavedajo pomembnosti tekme s Slovenci. Upajo, da bodo danes na krilih domačih navijačev dosegli ugoden izid v kvalifikacijah za nastop na euru 2024 v Nemčiji. »Tu je zaradi izjemnega vzdušja vselej užitek igrati. Navijači nas vedno kar ponesejo po igrišču,« je poudaril prvi zvezdnik finskega moštva Teemu Pukki, ki se je – tako kot njegovi reprezentančni kolegi – zelo razveselil podatka o velikem zanimanju rojakov za prihajajoči kvalifikacijski tekmi.

Olimpijski stadion, ki sprejme 32.500 gledalcev, bo za dvoboj s Slovenijo poln, če že ne razprodan. Že do 17. maja so prodali več kot 29.000 vstopnic (za ponedeljkovo soočenje s San Marinom pa so bili pred dnevi že pri št. 27.000), ki so stale od 21,5 do 131,5 evra.

Pukkija pred tekmo z našo reprezentanco spremlja podoben občutek kot pred štirimi leti pred dvobojem z izbrano vrsto BiH, proti kateri je z dvema goloma prispeval levji delež k pomembni zmagi »Suomijev« z 2:0. »Po končani (klubski) sezoni sem se odpravil na oddih in se dobro odpočil. Tako je bilo tudi pred tisto tekmo z BiH, pred katero sem bil tudi na dopustu; na sklepne priprave sem prišel lahkotnih nog. Upam, da se bo zgodba ponovila in da se bo za nas razpletlo podobno uspešno kot na čudovit večer v Tampereju,« si je zaželel 33-letni as iz Kotke, ki se je pred mesecem dni čustveno poslovil od Norwicha, za katerega je v petih sezonah na 198 tekmah v 1. in 2. angleški ligi zabil 87 golov.

Za člansko reprezentanco jih je Pukki dosegel 37, s katerimi je najboljši finski strelec v zgodovini. Kje bo nadaljeval kariero, še ni znano (nekateri ga že vidijo v dresu Minnesote United v ZDA), nekaj pa je jasno: »To bo zagotovo moja zadnja pogodba s katerim od moštev v tujini.«

Finci, ki so se doslej največjega uspeha veselili z uvrstitvijo na EP 2021, so te kvalifikacije odprli s porazom na Danskem (1:3; do 82. minute je bilo 1:1) in zmago na Severnem Irskem (1:0).