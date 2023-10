Primoža Rogliča pogovor v pivnici popeljal k Nemcem

Adria Mobil, Jumbo Visma, Bora Hansgrohe. To je karierna pot Primoža Rogliča, ki je bil leta 2011 še smučarski skakalec, zdaj je eden od najuspešnejših in najbolje plačanih kolesarjev na svetu. Njegova odločitev za nemško ekipo po osmih izjemnih letih z nizozemskimi delodajalci je na prvi pogled presenetljiva, a ob skupni preteklosti in usklajenih pogledih na prihodnost je to logična naveza, ki se bo lotila neuresničenega velikega cilja – rumene majice na Touru.

»Potrjujem, da Primož Roglič prihaja za naslednja leta. To je mejnik za nas po odhodu Petra Sagana. Ponosen sem, da se je Primož odločil za nas. To je velika spodbuda za celotno ekipo, za kolesarje in spremljevalce,« je lastnik ekipe Bora Hansgrohe Ralph Denk v videopogovoru z novinarji potrdil, da bo Roglič po odhod iz Jumba Visme okrepil njegovo zasedbo.

»Veselim se tega koraka, čeprav je sprememba ekipe zame pot v neznano. Dobri spomini na najino srečanje pred leti so olajšali tokratne pogovore. Odločilni dejavnik pa je bil to, da je ekipa zelo motivirana za delo z menoj ter da imamo enake zamisli,« pa je v sporočilu za javnost dejal Roglič.

Srečanje, ki ga je omenil, se je pred osmimi leti zgodilo v pivnici v Salzburgu, v časih ko se je Roglič odločal, kako se povzpeti proti svetovnemu vrhu, in izbral nizozemski Lotto Jumbo. »Pred osmimi leti sem mu ponudil pogodbo, zdaj je neprimerno večja, če dodate eno ničlo, to ne bo dovolj,« je nadaljeval Denk, nekdanji kolesar, ki bo 1. novembra dopolnil 50 let.

Ne o trajanju pogodbe ne o višini Rogličevih zaslužkov ni želel spregovoriti, a v zakulisju je zaokrožila informacija o dveletni pogodbi, ki naj bi Rogliču na sezono prinesla 5,5 milijona evrov. Če to drži, bo drugi najbolje plačani kolesar na svetu za Tadejem Pogačarjem, ki naj bi pri UAE prejemal okoli 6,3 milijona evrov na sezono.

Na Saganovi ravni

Rogličeva plača bo na ravni tiste, ki jo je pri Bori Hansgrohe prejemal sveže upokojeni Sagan, ki je konec leta 2021 prestopil k francoski ekipi TotalEnergies. Denk je, kot kaže, denar, ki bi šel za Slovakovo plačo, hranil z namenom. »Nismo povečali proračuna, prihranili smo dovolj denarja, da si lahko privoščimo Rogliča. Plačali ga bomo s tistim, kar smo dali na stran za takšen trenutek. Finančno še nismo na ravni Ineosa, UAE in Jumba Visme, a lani smo Ineos premagali na Giru,« je povedal Denk, čigar ekipa s proračunom med 25 in 30 milijonov evrov po finančni moči sodi v prvo deseterico svetovne serije.

Bo z njo Roglič vendarle dobil Tour? Naloga bo zelo zahtevna, a ne Rogliču, ki je s smuči presedlal na kolo in prikolesaril na svetovni vrh, ne Denku, ki je leta 2010 na Bavarskem ustanovil amatersko ekipo (NetApp) in jo v sedmih letih popeljal v svetovno serijo, ne recite, da je kaj nemogoče.