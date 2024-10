Pravljica Šeška in druščine se nadaljuje

Pravljica nogometašev iz Leipziga in med njimi tudi dveh Slovencev, Benjamina Šeška in Kevina Kampla, se nadaljuje. Tokrat so se Rdeči biki razveselili zmage v Mainzu z 2:0, obenem pa so se podpisali pod najboljši uvod svojega kluba v zgodovini bundeslige. Po sedmih krogih namreč še nikoli niso imeli 17 točk (ob le dveh prejetih golih) in tako vztrajno dihajo za vrat favoriziranemu Bayernu.

O motivaciji Münchenčanov po izgubljenem boju za lovoriko v prejšnji sezoni, ni dvoma. Tokrat so v derbiju kroga ob treh golih učinkovitega Harryja Kana odpravili Stuttgart s 4:0. A dejansko tudi Leipzig ni od muh. Resda naš reprezentančni adut Šeško tokrat ni imel svojega dneva (zapravil je tudi na las podobno priložnost tisti na euru v izdihljajih frankfurtske tekme osmine finala proti Portugalski), nikakor pa ni privabil slabe volje pri trenerju Marcu Roseju.

»Zanj me dejansko ne skrbi,« je strateg dejal pred kamero ZDF, drugega programa nemške javne televizije, in ponudil tudi optimizem pred novim tednom, ki bo že to sredo za Leipzig prav spektakularen. Vrača se namreč liga prvakov, h klubu na Saško prihaja veliki Liverpool.

Zanimivo tudi v Gradcu

V nemškem govornem prostoru je bilo iz slovenskega zornega kota zanimivo tudi v bližnjem Gradcu. Tam sta se namreč v 200. mestnem derbiju pomerila Sturm in GAK, prvi, sicer najboljše moštvo prejšnje sezone v avstrijskem prvenstvu, se je veselil zmage s 5:2. Jona Gorenca Stankovića zaradi lažje poškodbe ni bilo na igrišču, Tomi Horvat je vstopil v igro v 69. minuti in prispeval svoj delež k uspehu v derbiju, ki tudi v metropoli avstrijske Štajerske ohranja tisti prepoznavni prestiž za vladarsko žezlo v mestu.

Atletico je z Janom Oblakom v vratih še naprej v lovu za vodilnima Barcelono in Realom.

In slovenski reprezentančni kapetan Jan Oblak? S soigralci se je pri madridskem Atleticu veselil pričakovane domače zmage z Leganesom 3:1. Tako na 3. mestu lestvice ostaja v konkurenčnem lovu za Barcelona in mestnim tekmecem Realom.