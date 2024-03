Prav nič ni utrujen za piko na i v poletih

Svet se vrti naprej. Tudi pri smučarskih skokih. Tako so se pri slovenskih reprezentančnih strokovnih vodstvih dogodile spremembe. Robert Hrgota ostaja glavni trener ekipe A, pri ekipi B bo glavnega strokovnjaka Igorja Medveda nasledil seveda zelo znani Goran Janus.

Trener mladinske ekipe je po novem Gorazd Bertoncelj, zamenjal je Matjaža Triplata, nordijske kombinatorce bo namesto Janusa vodil Primož Triplat. A pred nami je sklep letošnje tekmovalne zime v Planici, nanjo čaka tudi Timi Zajc.

Zajc meni, da bo glede telesne moči brez težav zdržal tudi ta konec tedna v dolini pod Poncami. FOTO: Dejan Javornik

No, omenjate, da ste se na nedavni norveški turneji (Oslo, Trondheim, Vikersund) pravšnje ujeli na koncu, na drugi tekmi na letalnici, ko ste zasedli tretje mesto.

»Imel sem nekaj težav, a je na koncu izpadlo v redu. Z Norveške sem lahko prišel vesel.«

V alpskem smučanju so sezono zelo vidno zaznamovale podnebne spremembe z globalnim segrevanjem. Ali je bila denimo norveška turneja res tista tipična skandinavska klasika, zimsko »surova« in skakalnice pravšnje pripravljene, tudi v izteku?

»Moram reči, da so bile naprave zelo dobro pripravljene, imajo zelo lepo in močno turnejo, tudi nagrade so zelo visoke. Vse je na visoki ravni. Skakalnice so bile ene lepših v tej sezoni.«

Denimo v tekmovalni zimi je odpadla preizkušnja v Szczyrku na Poljskem, sicer zaradi močnega vetra, a tudi to je davek narave. Ste imeli kje drugje težave zaradi nepripravljenosti naprav?

»Ne spomnim se, da kje skakalnica ne bi bila lepo pripravljena. Vse tekme so bile zelo dobre.«

V boju za mali kristalni globus za polete ima Avstrijec Stefan Kraft 91 točk prednosti pred rojakom Danielom Huberjem, vi ste na tretjem mestu, zaostajate 94 točk. Kako realno še je, da se na koncu okitite z lovoriko?

»Kraft premore skoraj sto točk prednosti, načeloma lahko rečemo, da že ima mali kristalni globus.«

Prevc in Kos na bolniški Peter Prevc je pred Planico, na finalu sezone se bo tudi poslovil od skakalnega športa, zaradi bakterijskega vnetja na bolniški, vročino ima Lovro Kos. Pod Poncami lahko pričakujemo njuno letenje, tekmovali bodo še Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Žiga Jelar, Žak Mogel, Maksim Bartolj in Matija Vidic.

Boste v Planici osebno še bolj motivirani, da Kraftu vrnete za svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu, ko so pod avstrijskim pritiskom »izsilili« tretjo serijo in Avstrijčevo končno zmago, vas pa pahnili na tretje mesto?

»Načeloma nimam s tem nobenih problemov, tudi Kraftu privoščim zmago, vemo, da je najboljši skakalec zime. Vse si je zaslužil, moja želja je, da bi dobro letel, s čim manj težavami in da bi morebiti stopil na kakšne stopničke.«

Kako pa je po tako dolgi, tekmovalno in potovalno, zimi z vašo telesno močjo? Ste že utrujeni ali pripravljeni na zadnji boj?

»Ne, sam nisem prav nič utrujen, v tej sezoni sem super pripravljen, menim, da bom brez težav zdržal tudi ta konec tedna.«

Zaradi slovesa Petra Prevca bo zelo čustveno, a treba bo obdržati osredotočenost, to je le velikanka.

»Vsi se zavedamo, da moraš biti vsako tekmo zbran, ker se ti lahko hitro prikrade napaka. Bomo videli po Planici.«

Kaj pa po tekmovalni in osebni plati menite o Prevčevi karieri?

»Saj vsi vemo, da je Peter eden največjih kar zadeva smučarske skoke. Dosegel je vse, kar se v njih da doseči. Veliko rekordov ima, za vse nas je lahko le vzornik.«

Čemu pripisujete takšno avstrijsko prevlado v letošnji sezoni? Je to material, so dresi ... ?

»Saj so bili v lanski sezoni prav tako odlični. Tudi lani so zmagali v pokalu narodov, nobene razlike ni. Če bi vedeli, ali gre za material in drese, bi bili mi prvi.«

Kaj menite o Japoncu Noriakiju Kasaiju, ki je pri 51 letih spet osvojil točko v svetovnem pokalu?

»Je fenomen, da je pri teh letih še sposoben biti tako pripravljen za skakalnice.«