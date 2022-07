Potem ko so odpustili Hrvata, imajo zeleno-beli novega trenerja Španca

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je dobil novega trenerja. Potem ko se je zaradi nesoglasij z vodstvom kluba in očitkov o neprimernem delovanju moral posloviti Hrvat Robert Prosinečki, je predsednik zeleno-belih Adam Delius potrdil, da bo novi strateg Španec Albert Riera.

Vrača se Ziljkić, gnev navijačev manjši

Španec je sicer že povlekel eno potezo, ki bo vsaj malce omilila gnev navijaške skupine Green Dragons. »Prva poteza, ki jo je sprejel, je ta, da se je ekipi spet priključila naša številka 77 Almedin Ziljkić. Ziljkić je bil toplo sprejet od soigralcev in že trenira skupaj z njimi,« je zapisal Delius in se dotaknil dogajanja, ki je kljub številnim obtožbam z ene in druge strani pustilo več odgovorov kot vprašanj.

Med drugim je vodstvo na čelu z Deliusom Prosinečkega obtožilo nešportnega življenja, skupaj z zdaj prav tako že nekdanjim športnim direktorjem Mladenom Rudonjo pa naj bi za hrbtom prodajal klub. Oba sta očitke zanikala, Prosinečki pa je dodal, da v nogometu še ni srečal takšnih lažnivcev in prevarantov.

»Vse, kar se je dogajalo v zadnjih 14 dneh, je imelo svoj razlog. Toda o tem kot predsednik NK Olimpija Ljubljana ne bom več govoril. Vse je bilo že povedano. Razhodi nikdar niso lepi. Klub bi se trenerju in njegovim pomočnikom rad zahvalil za opravljeno delo. V prihodnosti vsem želimo le vse najboljše,« je zapisal Delius in se ozrl na besne navijače Green Dragons, ki so mu napovedali upor (tudi protest v četrtek pred tekmo 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige proti Differdangeju).

»Kar zadeva naše Green Dragons, bi jih rad opomnil, da je pred nekaj meseci klubu grozil izpad v peto ligo. Stopil sem pred njih in se z njimi pogovoril. Nisem reagiral kljub škodi, ki so jo počeli klubu. Kljub neprijetnim besedam nisem umaknil svoje dlani. Dogovorili smo se, da se bomo redno pogovarjali o naših potezah. Besedo bom držal. Nismo v peti ligi. Namesto tega se skupaj borimo za Olimpijo in uvrstitev v Evropo,« meni Delius.