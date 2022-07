Šok pri Olimpiji: odletela Prosinečki in Rudonja

Slovenski nogometni prvoligaš iz Ljubljane je pred prvim krogom kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo ostal tako brez glavnega trenerja prve ekipe Roberta Prosinečkega kot tudi brez športnega direktorja Mladena Rudonje. Na današnji novinarski konferenci Olimpije v Stožicah so potrdili, da so z obema prekinili sodelovanje.

Rudonja dobil odpoved, Prosinečki odšel sam

»Rudonja je dobil odpoved, Prosinečki pa je odšel sam,« je potrdil predsednik kluba Adam Delius, ki trdi, da so nanj od prihoda izvajali pritisk, da potrebuje tega in tega igralca. »Razumem, da bi imel rad Prosinečki 24 reprezentantov, a treba je gledati tudi drugo plat, na denar. Ko sem prišel, je imela Olimpija 53 igralcev in prvotna naloga je bila, da se število zmanjša. To smo tudi storili, naša želja je, da bi jih imeli 25. In to kakovostne. V preteklosti je bilo veliko napak in te moramo popravljati. Vse to pa ne pomeni, da ekipa ne bo dobila okrepitev,« je dejal Delius. Na vprašanje, ali je odpustil Prosinečkega, je odgovoril: »Odpustil sem ga že trikrat, zdaj pa ni bilo potrebe, da ga še četrtič.«

Rudonja izdajal zaupne informacije?

Obrazložitev, zakaj je odpustil Rudonjo, pa je prepustil podpredsedniku Christianu Dollingerju.

»Nekatere naloge je Rudonja opravljal dobro, a je počel tudi marsikaj nedopustnega. Tako je tretji osebi prodajal klub, izdajal informacije za stvari, za katere ni bil pristojen. Izdajal je zaupne informacije, česar si ne bi smel privoščiti. Tudi informacije, ki jih je sporočal medijem, v večji meri niso bile resnične. Vse to so razlogi, zakaj ni več športni direktor, posvetovali pa se bomo o morebitni kazenski ovadbi,« je razloge za prenehanje sodelovanja z nekdanjim slovenskim reprezentantom obrazložil Dollinger.

Po poročanju medijev sta Rudonja in Prosinečki želela od vodstva izprositi nekaj več denarja za okrepitve, a njune prošnje niso bile uslišane. Še več, vodstvo kluba, ki ga poosebljata direktor Olimpije Igor Barišić in predsednik ljubljanskega kolektiva Adam Delius, naj bi poudarilo, da tako ne morejo več sodelovati, in se jima zahvalilo za sodelovanje.

Olimpija je legendarnega nekdanjega hrvaškega nogometaša Prosinečkega kot glavnega trenerja predstavila 22. marca letos, ko je na trenerskem mestu nasledil Dina Skenderja.

Pod vodstvom Prosinečkega so Ljubljančani ligaško sezono končali na tretjem mestu prvenstvene lestvice, za prvakom Mariborom in Koprom.