Pomembna je skupna zmaga

166

točk ima vodilni Tim Gajser v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo.

Nekaj grenkobe

je zmagal v četrti preizkušnji letošnje sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP na Nizozemskem, potem ko je bil tretji v prvi vožnji in drugi v drugi. Za Gajserja je ta zmaga druga v tej sezoni, z njo je spet povečal naskok v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.Prvo vožnjo je sicer zaznamovalo tudi trčenje v uvodnem krogu med domačinomin Italijanom, a je nazadnje domači adut vendarle prišel do prvega mesta. Drugi je bil njegov rojak, tretji pa Gajser. Zaradi posledic nesreče, zlomljena lopatica, pa nato Herlings v drugi vožnji ni nastopil. Gajser jo je začel na drugem mestu, po napaki Francoza, ki je zapeljal s proge, je pridobil eno mesto. Nato se je večino vožnje boril za prvo mesto s, slednjega je Gajser tri kroge pred ciljem le prehitel. A vožnje ni končal na prvem mestu, saj ga je v zadnjem krogu prehitel ItalijanV seštevku obeh voženj je Gajser kljub temu prepričljivo zmagal z 42 točkami, Cairoli je bil drugi z 38, Febvre pa tretji s 36. Po dirki na Nizozemskem je Gajser obdržal prvo mesto v seštevku SP. Po prvi vožnji se mu je sicer povsem približal Herlings, na koncu pa slovenski as na naslednje dirke odhaja s 166 točkami, drugi je Herlings s 143, kolikor jih ima po novem tudi tretji Cairoli.»S tretjim mestom v prvi vožnji sem zadovoljen. Nisem želel preveč tvegati na nevarni progi, da ne bi storil kakšne nepotrebne napake, zato je tretje mesto povsem v redu. Sicer je bila proga zelo težka, svoje je naredila tudi vročina. Malce sem res razočaran, ker v drugi vožnji nisem zmagal. Vedel sem, da je Cairoli za menoj, da prihaja in da je močan, a vedel sem tudi, da če bom drugi, da bom dirko tudi dobil,« je na koncu ocenil Tim Gajser, ki bo še naprej vozil z rdečo številko najboljšega v razredu MXGP. Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo že konec tedna v češkem Loketu.