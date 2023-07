Pogačar se še ne vdaja: »Če bo deževalo, vam obljubljam, da bo zanimivo«

Vožnja na čas v 16. etapi Toura je bila prava ura resnice, vendar ne takšna, kakršno so želeli slovenski navijači. Tadej Pogačar (UAE) je z 22,4 km dolgo razgibano traso opravil vrhunsko, vse druge tekmece je odpihnil za več kot minuto, a kaj ko je bil neverjetnih 1:38 od njega hitrejši nosilec rumene majice Jonas Vingegaard (Jumbo Visma). V nedeljo se v Parizu obeta druga zaporedna danska zmaga, a se Pogi ne bo vdal brez boja.

Malodane vse modre kolesarske glave tega sveta so poskušale napovedati razplet edine vožnje na kronometer 110. dirke po Franciji, vendar nihče ni pričakoval, da bo 26-letni branilec lanske lovorike odpihnil konkurenco, vključno s Pogačarjem. Slovenec še zdaleč ni bil slab, startal je kot predzadnji in brez težav izboljševal dosežke dotlej vodilnega Vingegaardovega moštvenega kolega Wouta van Aerta. A so bili Pogačarjevi časi v zelenem le, dokler jih ni izboljšal njegov danski tekmec, ki je startal dve minuti za njim in pedala poganjal, kot da bi mu gorelo pod nogami.

Zaostaja skoraj dve minuti

Že po uvodnem razgibanem delu je njegova prednost znašala 17 sekund, po naslednjem merjenju vmesnega časa 31, na koncu ravninskega dela že debelo minuto in 5 sekund. Temu je botrovalo tudi to, da se je Pogačar odločil za menjavo kolesa, s kronometrske »koze« je presedlal na lažjo gorsko specialko, medtem ko se njegov tekmec ni ločil od kolesa za vožnjo na čas.

Tu je še tlelo upanje, da bo Pogačar na kolesu, bolj primernem za strm klanec, nazaj pridobil nekaj časa. Ampak je bila štoparica neusmiljena, vseskozi je šla v Vingegaardov prid in se zaustavila pri 1:38 – to pomeni, da namesto 10 sekund, kolikor je znašala prednost vodilnega pred etapo, Pogačarja zdaj od rumene majice loči 1:48.

»V drugi polovici se nisem počutil najbolje, a sem vseeno šel dobro. Zdaj je razlika velika, upal sem na manjšo, upal sem, da bom v rumenem, vendar se je razpletlo, kot se je. Upam, da bo podobno kot po 5. etapi z vzponom na Marie Blanque, ko sem imel po izgubi časa dobre noge in sem nazaj pridobil nekaj časa,« v vsem poskuša nekaj dobrega videti Pogačar, ki so ga dobri časi v primerjavi z van Aertom – belgijskega zvezdnika je ugnal za 1:13 – sprva navdajali z upanjem.

Ni še vrgel puške v koruzo

»Ko sem slišal, da sem 20 sekund pred van Aertom, sem bil zadovoljen, proti njemu sem pridobival, vendar izgubljal proti Jonasu. Dal sem vse in poskušal zmanjšati škodo,« je o vožnji na čas še povedal Pogačar. V njegovem taboru niso skrivali, da so presenečeni nad razpletom, vendar še niso vrgli puške v koruzo.

Pred njimi je kraljevska 17. etapa, na kateri kolesarje čakajo štirje zahtevni alpski vzponi, največji zalogaj bo prelaz Loze, 28 km dolg velikan s povprečnim naklonom 6 odstotkov, vendar precej strmejšimi zaključnimi kilometri.

Sledil bo še spust v Courchevel, tam pa se bo zadnjih 600 m na letališču dvigalo s povprečno 10,8 odstotnim naklonom. V Savojskih Alpah je napovedano tudi poslabšanje vremena. »Če bo deževalo, vam obljubljam, da bo zanimivo. Še dve ključni etapi, tudi najtežja, sta pred nami. Vse se še lahko zgodi. Naredili bomo načrt, ni lahko pridobiti dve minuti, vendar bomo poizkusili,« se Pogačar drži svojega slogana, nikoli ne odnehaj, nikoli se ne vdaj.