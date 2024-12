Pogačar postal kolesar leta! Zdaj je tretji kolesar z osvojeno »trojno krono«

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je prejel zlato kolo, nagrado za najboljšega kolesarja leta 2024 po izboru francoske revije Velo Magazine. Trikratni zmagovalec dirke po Franciji se je s tem nazivom okitil že leta 2021, od Slovencev pa je leta 2020 nagrado prejel tudi Primož Roglič.

Pogačar je kolesar leta postal na slovesni prireditvi v Parizu in tako kronal nepozabno leto 2024. V njem tekmecev ni ugnal le na dveh preizkušnjah (Milano-Sanremo, VN Quebeca), ki se jih je udeležil v iztekajočem se letu.

Tadej Pogačar in Stephen Roche. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Med izstopajočimi dosežki so predvsem zmage na dirki po Franciji, Italiji in prvi naslov svetovnega prvaka. S tem se je v zgodovino vpisal kot tretji kolesar z osvojeno »trojno krono« po Belgijcu Eddyju Merckxu (1974) in Ircu Stephenu Rochu (1987). Prav slednji je Pogačarju tudi predal zlato kolo.

Nominiran tudi Roglič

Slovenski as je v sedlu tekmovalne sezone preživel 58 dni, kar 25-krat pa se je veselil zmage, od tega 24 v najvišjem rangu - svetovni seriji.

Med nominiranci za zlato kolo je bil tudi drugi slovenski as Roglič, ki je letos slavil na kriteriju po Dofineji ter četrtič na dirki po Španiji (2019, 2020, 2021). Pogačar je slavil tudi v razvrstitvi za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah.

Pri ženskah je tako v absolutni kategoriji kot v razvrstitvi enodnevnih dirk slavila Belgijka Lotte Kopecky.