Pogačar lovi uspeh na valonski klasiki: »Lakote po zmagah še nisem potešil«

Pred slovenskim kolesarskim superšampionom Tadejem Pogačarjem je nova preizkušnja. V nedeljo bo v okolici Valkenburga na nizozemskem lovil zmago na 57. dirki Amstel gold race, eni od treh valonskih klasik, po njej bosta sledili še Valonska puščica in četrti letošnji »spomenik«, dirka Liege-Bastogne-Liege.

Slovenski kolesar ekipe UAE Emirates je doslej na »zlati dirki« nastopil le leta 2019, ko ni prišel do cilja, si pa je zaključek dirke, ki jo je dobil Nizozemec Mathieu Van der Poel, tudi letošnji zmagovalec dirk Milano-San Remo in Pariz-Roubaix, ogledal po televiziji.

»Gledal sem zadnje kilometre in moram reči, da je bilo vredno, da nisem končal dirke, da sem lahko videl zaključek. Bilo je neverjetno, mislim, da je bila to moja najboljša izkušnja gledalca,« je za nizozemsko televizijo Nos dejal Pogačar.

Van der Poela letos ne bo na startu, prav tako ne njegovega velikega rivala, Belgijca Wouta van Aerta, zmagovalca dirke leta 2021, lansko zmago bo sicer branil Poljak Michal Kwiatkowski, a po mnenju strokovnjakov bo glavni favorit Pogačar. Dvakratni zmagovalec Toura sicer pravi, da bo njegova glavna ardenska dirka Liege-Bastogne-Liege, a tudi Amstel gold race bi rad zmagal.

»Lakote po zmagah še nisem potešil. Vem, da ne bo lahko zmagati, a vsekakor bom poskušal,« napoveduje Pogačar, ki je zadnje dneve treniral v Monaku in pravi, da se dobro počuti: »Občutek imam, da je pripravljenost še vedno na visoki ravni, da od Flandrije nisem ničesar izgubil.«

Traso nedeljske dirke si je ogledal v petek popoldne, po njegovem mnenju je tako, kot si jo je ohranil v spominu ob prvem nastopu. »Zapleteno je. Veliko levo, desno, gor in dol. Dirka je dolga in nepredvidljiva. Veliko je hribov, zato ne morem poznati vseh njihovih imen. Keuterberg, ja, ta je strm in najtežji. Dvakrat smo prevozili Cauberg in zadnji vzpon Bemelberg. Zanimivo bo,« pred dirko s 33 vzponi meni Pogačar.

Poleg Pogačarja bosta od Slovencev - na tej dirki večjih uspehov še niso imeli - na 263 kilometrov dolgi preizkušnji nastopila kolesarja ekipe Bahrain-Victorious Matej Mohorič, ki bo kapetan ekipe, in njegov pomočnik Matevž Govekar.