Po skakalnici? Na manjši mi ne bi bil večji problem

Olimpijski podprvak v veleslalomu Žan Kranjec bo tudi v novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju konec tedna v Söldnu odrinil z velikimi pričakovanji. Kot nam je zaupal 29-letni as iz Bukovice pri Vodicah, je zadovoljen z zdajšnjo formo, spregovoril je tudi o smučeh Van Deer nekdanjega avstrijskega zvezdnika Marcela Hirscherja, podnebnih spremembah, svoji veliki fotografiji z olimpijsko kolajno na avtobusu ...

Kako se počutite tako malo pred začetkom nove sezone?

»V redu. Na srečo niti posledic operacije kile, ki sem jo imel pred začetkom poletnih priprav, ne čutim več.«

Kako dobro ste pripravljeni v primerjavi z enakim obdobjem lani?

»Zelo težko je to primerjati. Spomnim se, da sem bil lani v tem času dobro pripravljen, kar sem potem potrdil s tretjim mestom na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu. Nad svojo pripravljenostjo se niti zdaj ne pritožujem. Na splošno sem zadovoljen s svojim smučanjem.«

Ste zadovoljni z opremo?

»Da, pri Rossignolu so pripravili več različnih modelov. Verjamem, da imam konkurenčne smuči.«

Kako komentirate smuči Van Deer, pod katere se je podpisal nekdanji avstrijski zvezdnik Marcel Hirscher skupaj z Red Bullom?

»Le dobro leto po tistem, ko je prišlo na dan, da je Marcel ustanovil svojo znamko smuči, bodo z njimi že tekmovali v svetovnem pokalu. In to dobri smučarji s Henrikom Kristoffersenom na čelu. Zanimivo bo spremljati, kako se bodo izkazale in kako bo z njimi hiter Henrik. Verjamem, da so z Red Bullom razvili vrhunski material in da se zna iz tega izcimiti uspešna zgodba.«

S kakšnimi cilji boste odrinili v novo tekmovalno zimo?

»Nedvomno z velikimi. V svetovnem pokalu bi bil rad stanovitnejši, kot sem bil v prejšnjih dveh letih. Na vsaki tekmi si želim pokazati, kar znam. To velja tudi za svetovno prvenstvo v Courchevelu in Meribelu. Upam, da bo to dovolj, da bom v vrhu ali blizu njega.«

Na evropskih ledenikih imajo iz leta v leto več težav zaradi taljenja snega. Kakšne razmere ste imeli v Argentini?

»Zelo so se spreminjale, tako da smo opravili veliko treningov v različnih razmerah – tudi v slabih. Kar zadeva evropske ledenike, je bilo mogoče trenirati le v Švici, pa še tam je bilo odprtih manj prog. A mi smo imeli kar srečo, tako da smo opravili vse treninge, ki smo jih načrtovali.«

Kako vi opažate podnebne spremembe?

»Če primerjam zdajšnje stanje ledenikov s tistim izpred 10, 15 let, je razlika vidna. Na Mölltalu, ki nam je blizu in kjer smo včasih opravili več treningov v pripravljalnem obdobju, se zdaj poleti skorajda ne da več smučati.«

Pogovarjava se v Planici, kjer bo februarja prihodnje leto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Ali spremljate tudi skoke in teke?

»Rad spremljam različne športe in z veseljem si bom ogledal katero od tekem na SP v Planici.«

Švicarska smučarka Wendy Holdener je pred kratkim skočila na 70-metrski napravi v Einsiedelnu. Bi se tudi vi spustili po zaletišču skakalnice?

»Na kateri od manjših skakalnic mi ne bi bil večji problem, bi pa moral iti postopoma, da bi videl, kako to gre.«

Kako se počutite, ko mimo vas v vodiški občini pripelje avtobus z vašo podobo in olimpijsko kolajno?

»Ne vem, kako se je to sploh zgodilo. Menda se je za to zavzel nekdo z občine, jaz nisem imel pri tem prstov vmes. In zdaj je moja fotografija še vedno na avtobusu. Ko se zagledam na njem, se kar nasmehnem.« Miha Šimnovec