Plavalka po neuspehu na OI končala kariero, stara 20 let

Paragvajska plavalka Luana Alonso (20) je šokirala športni svet z odločitvijo o koncu kariere po neuspehu na olimpijskih igrah v Parizu. Alonso je v soboto plaval v kvalifikacijah na 100 m prsno in se ni uvrstil v polfinale. Po tem se je odločila končati plavalno kariero.

Paragvajka je v kvalifikacijah odplavala s časom 1:03:09 in se ni niti približala 16 najhitrejšim plavalcem, ki so se uvrstili v polfinale. »Zdaj je uradno. Odhajam iz plavanja, hvala vsem za podporo. Oprosti, Paragvaj. Moram se ti zahvaliti,« je zapisala na Instagramu. Gre za paragvajsko rekorderko, vključno z vsemi rekordi v disciplini delfin in rekordom na 50 m hrbtno.

Lani ji je na tekmovanju Westmont Pro Swim Series 100 metrov delfin prvič uspelo preplavati v manj kot minuti, v Parizu pa je bila daleč od prave forme.