Pivovarji zaupajo v slovenski nogomet (FOTO)

Čez mesec dni bo znano, kdo bo vodil najbogatejšo panožno športno organizacijo v državi, Nogometno zvezo Slovenije. Zdajšnji predsednik Radenko Mijatović ali nov obraz? Na včerajšnji novinarski konferenci ob podpisu pokroviteljske pogodbe s Pivovarno Union, s katero krovna organizacija partnersko sodeluje že 27 let, je aktualni prvi mož NZS nakazal, da se bo potegoval za nov, že svoj tretji mandat za obdobje 2024 – 2028. Seja volilne skupščine NZS bo 24. oktobra.

Formalnosti za vložitev kandidature so že znane. Izvršni odbor NZS je na podlagi 20. in 27. člena Statuta NZS ter 7. in 8. člena Pravilnika o volitvah, imenovanju in razrešitvah organov NZS že 9. t. m. razpisal volitve za predsednika NZS, štiri podpredsednike NZS in voljeno članico IO NZS za mandatno obdobje 2024 – 2028. Predsedniški kandidati morajo kandidaturo v pisni obliki vložiti najkasneje v petek, 9. oktobra 2024, do 12. ure.

V predsedniški zasedbi Nogometne zveze Slovenije v samostojni Sloveniji, Radenko Mijatović (levo), Aleksander Čeferin, Rudi Zavrl, manjka le Ivan Simič. FOTO: Voranc Vogel

»Po vsem tem, kar smo opravili v zadnjih dveh mandatih, ostaja še nekaj stvari, ki smo si jih zastavili. Sicer še razmišljam o kandidaturi, ampak nagibam se k temu, da jo bom vložil,« je povedal 60-letni Mijatović, ki je leta 2016 nasledil zdajšnjega prvega moža Uefa Aleksandra Čeferina. Ni skrival, da ga k nadaljevanju vodenja motivirajo tudi podvigi reprezentance, ki bi jo rad popeljal na svetovno prvenstvo čez dve leti v ZDA, Kanadi in Mehiki.

»Tega bi si močno želel, ampak ključno delo pri tem čaka selektorja, strokovni štab in igralce. Jaz se nadejam, da bo reprezentanca nadaljevala v sedanjem slogu in zelo bi bil vesel, če bi jo lahko spremljal na svetovnem prvenstvu,« je povedal gospodarstvenik, izvršni direktor v družbi MSIN d.o.o.

Sodniška organizacija še vedno najvplivnejša

Javno in uradno še nihče ni napovedal predsedniške kandidature, ki vsaj po trenutnem razmerju sil na funkcionarskem igrišču ne bo prinesla ničesar novega. Zdajšnji prvi mož ima zaupanje pri najvplivnejših članih že dolgo ne tako homogene in usklajene nogometne družine, zato tudi morebitna kandidatura nekdanjega nogometnega sodnika in zdaj kontrolorja sojenja pri sodniški komisiji Evropske nogometne zveze Draga Kosa ne bi bistveno zmanjšala Mijatovićeve vloge favorita. Tako kot Mijatović tudi nekdanji prvi kriminalist v državi in pravnik Kos izhaja iz sodniških nogometnih vrst, sicer krepko najvplivnejše organizacije v hierarhičnem ustroju NZS.

»Razlogov, zaradi katerih pred šestimi leti nisem kandidiral za predsednika, čez dve leti ne bo več,« je Kos pred dvema letoma dal vedeti, da se bo najverjetneje podal v predsedniško bitko s prijateljem Mijatovićem. Ta je bil na zadnjih volitvah leta 2020 brez tekmeca tudi zaradi tega, ker mu Kos ni želel »skakati v hrbet«, kot je pojasnil 63-letni Korošec.

Nogometna zveza Slovenije je imela v obdobju samostojnosti le eno krajše turbulentno obdobje, ko ji je predsedoval Ivan Simič. Pod njegovo taktirko se je Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Po sporu z reprezentanti in tudi delom članstva je nekdanji prvi dacar v državi leta 2011 odstopil. Na tem položaju je sicer leta 2009 nasledil »osamosvojitelja« Rudija Zavrla, ki je bil je bil kar 20 let prvi mož slovenskega nogometa. S svojima najtesnejšima sodelavcema, pokojnima Tonetom Frantarjem in Markom Ilešičem, je NZS popeljal v samostojnost in jo postavil na trdne temelje.

Nogometna zveza Slovenije je organizacija z najštevilčnejšim članstvom, saj presega 73.000 registriranih nogometašev in nogometašic, hkrati pa tudi denarno najmočnejša. Njen proračun je že lani skoraj dosegel mejnik 30 milijonov evrov, letošnji bi to znamko presegel.