Piliti mora gimnastiko na palici

Tina Šutej je na svetovnem dvoranskem prvenstvu v atletiki v Beogradu Sloveniji po 14 letih priskočila novo žlahtno odličje. Priskočila je prava beseda, bila je namreč bronasta v skoku s palico.

Za sijoč dosežek je od Atletske zveze Slovenije prejela tudi 5000 evrov nagrade, novo kovino pa zdaj lahko postavi ob bok lanski srebrni kolajni z evropskega prvenstva v dvorani v poljskem Torunu. Za nameček je letos, 5. marca v Rouenu, s 480 cm tudi izboljšala državni rekord.

Tako kot pri smučarskih skokih sta tudi pri skokih s palico pomembna občutek in ustalitev na določeni visoki ravni, kar vam uspeva v zadnjih sezonah. To seveda vpliva tudi na samozavest.

»Zagotovo, skok s palico je zelo kompleksna disciplina, moraš imeti kar veliko občutkov v zraku. A preprosto če nimaš določenega števila skokov na nekih višinah, je nato težko napredovati. Letos mi je to uspelo, dvignila sem svojo povprečno raven skokov, in zato je tudi prišlo do napredka. Verjamem, da ko vse še nekoliko nadgradim, lahko skočim še višje.«

Kako bi primerjali dobre in slabe strani denimo ameriških skakalk, v Beogradu je bila zlata Sandi Morris, srebrna Katie Nageotte, Rusinj in vas, da omenimo le ožji svetovni vrh.

»Pri skakalkah iz ZDA je zagotovo ena od njihovih zelo velikih prednosti mentaliteta, psihično so zelo močne. To jim na tekmovanjih daje neko neverjetno moč. Kar se mojih kakovosti tiče, je bila do zdaj največja vztrajanje, če ne bi vztrajala, me danes ne bi bilo tukaj, kjer sem zdaj. Pozitivno je tudi to, da imam še nekaj rezerve v sami tehnični izvedbi, Rusinje so dobre v gimnastiki, sama pri tem malce zaostajam, saj nisem nikoli trenirala športne gimnastike. Ta občutek v prostoru mi še malce nagaja, je pa to tudi dobra stvar, ker lahko še tudi napredujem. Sem pa v primerjavi z omenjenimi puncami zelo hitra, nobena kaj veliko ne odstopa. Hitrost in moč imam dobri, popraviti moram tehniko, samo gimnastiko na palici.«

Kaj pa vbod palice, ste bolj za slog nekdanjih svetovnih rekorderjev Kjella Isakssona in Sergeja Bubke ali pa pač na vso moč, da se palica čim bolj ukrivi in skakalca ponese kvišku?

»Zagotovo mi je na pogled bolj všeč ruska šola skoka s palico, a sama do tehničnih potankosti te šole ne morem več priti. V sebi imam že toliko let tehničnega modela, da popolno spreminjanje ne bi prineslo ničesar pozitivnega. Imam sistem, ki je nekaj vmesnega, poskušali bomo še nadgraditi določene stvari, morebiti popraviti kakšno manjšo napako. Pri palici ima nekako vsak svojo tehniko, pozitivne stvari in nekaj slabega, ne moremo reči, da dva skakalca skačeta na enak način.«