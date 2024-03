Petru se je spet za las izmuznila zmaga, na odru tudi Nika

Odkar je Peter Prevc pred dobrim mesecem sporočil, da bo po koncu sezone svoje skakalne smuči postavil v kot, se je že štirikrat zavihtel na zmagovalni oder, četrtič na včerajšnji tekmi za svetovni pokal na prenovljeni srednji napravi v Trondheimu. Znova je skočil na drugo stopnico, vsakič pa je bližje zmagi. Tokrat je slovenskega šampiona po skokih, dolgih 102,5 in 97,5 metra, od prvouvrščenega japonskega zvezdnika Rjojuja Kobajašija (106 m in 99 m) ločilo vsega 0,9 točke, medtem ko je imel pred tretjeuvrščenim Avstrijcem Janom Hörlom (102 m in 102,5 m) natanko točko naskoka.

Do druge zmage v sezoni je včeraj poletel japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

»Za nami je kratek dan, v katerem je bilo treba postoriti veliko stvari. Vesel sem, da sem se dobro spoprijateljil s tukajšnjo skakalnico in hitro ujel želeni ritem. Že po drugem poskusu za trening sem vedel, kaj moram narediti,« je pojasnil najstarejši od bratov Prevc, potem ko se je prvič in edinkrat, kakor je sam pripomnil, prebil med najboljšo trojico na srednji skakalnici. V svetovnem pokalu ima zdaj skupaj že 61. stopničk, od tega 23 zmag. Nazadnje je z vso konkurenco opravil pred štirimi leti v Lillehammerju.

Ni se dal novinarju

Na vprašanje novinarja televizijske postaje Eurosport, kako je zadovoljen z drugim mestom, potem ko je bil tako blizu prvemu, je Peter odvrnil: »Če se večji del sezone sukaš okrog enajstega mesta, potem je sleherna uvrstitev med najboljšo šesterico zelo dobra.« Novinar se s tem odgovorom nekako ni sprijaznil: »Še nekaj možnosti imate tudi za dosego zmage, kajne?«

Toda 31-letni član kranjskega Triglava se ni dal. »Treba je iti iz tekme v tekmo. V Oslu smo se namreč znova prepričali, da se lahko zgodi marsikaj,« je poudaril slovenski rekorder, ki se je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal pomaknil že na peto mesto. Kot četrti ostaja naš najvišje uvrščeni skakalec tudi v seštevku norveške turneje (Raw Air), v kateri za tretjeuvrščenim Hörlom zaostaja za 11,9 točke.

Nika Križnar je v Trondheimu skočila na tretje mesto. FOTO: Matej Družnik

Nika Križnar tretja Uspeh Petra Prevca je sinoči v Trondheimu, kjer bo prihodnje leto nordijsko SP, dopolnila Nika Križnar (97 m in 98,5 m), ki je z minimalnim zaostankom osvojila tretje mesto. Za domačo zmagovalko in prepričljivo vodilno v seštevku norveške turneje Eirin Mario Kvandal (96 m in 98,5 m) je 24-letna skakalka SSK Norica Žiri, ki je po prvem »polčasu« še vodila, zaostala za pičle 0,8 točke, za drugouvrščeno Avstrijko Evo Pinkelnig (96 m in 99,5 m) pa za vsega dve desetinki. Nosilka rumene majice Nika Prevc (95 m in 97,5 m), ki je bila po uvodni seriji tretja, se je morala sprijazniti s petim mestom, točke pa si je od Slovenk z 20. mestom priskakala tudi Katra Komar (86,5 m in 90,5 m). Ob Taji Bodlaj (81 m/36.) je bila prekratka za finale tudi svetovna rekorderka Ema Klinec (82,5 m/37.). Danes (18.15) bo še tekma na veliki skakalnici v Trondheimu.

Na vrhu se je utrdil avstrijski adut in vodilni v skupni razvrstitvi Stefan Kraft (99,5 m in 103,5 m), ki se je moral včeraj sprijazniti s petim mestom. V turneji surovega zraka ima zdaj 20,1 točke zaloge pred najbližjim zasledovalcem, Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom (99 m in 102,5 m), ki je prvo od dveh tekem v Trondheimu (danes se bodo od 16. ure naprej merili še na veliki skakalnici) končal na 10. mestu.

Na tem položaju je bil po uvodni seriji še Anže Lanišek (103 m in 97,5 m), ki je v finalu zdrsnil na 19. mesto, dve mesti za njim je pristal Timi Zajc (97 m in 97,5 m), do štirih točk pa se je od slovenskih reprezentantov s 27. mestom dokopal tudi Lovro Kos (97,5 m in 97 m). Domen Prevc (93,5 m) je na 35. mestu ostal praznih rok.