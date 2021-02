Petnajsta etapa dirke po Italiji tudi v Novi Gorici in Goriških Brdih

FOTO: Tadej Regent

1. etapa: sobota, 8. maj: Torino - Torino, 9 km (posamični kronometer)

2. etapa: nedelja, 9. maj: Stupinigi - Novara, 173 km

3. etapa: ponedeljek, 10. maj: Biella - Canale, 187 km

4. etapa: torek, 11. maj: Piacenza - Sestola, 186 km

5. etapa: sreda, 12. maj: Modena - Cattolica, 171 km

6. etapa: četrtek, 13. maj: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 150 km

7. etapa: petek, 14. maj: Notaresco - Termoli, 178 km

8. etapa: sobota, 15. maj: Foggia - Guardia Sanframondi, 173 km

9. etapa: nedelja, 16. maj: Castel di Sangro - Campo Felice, 160 km

10. etapa: ponedeljek, 17. maj: L'Aquila - Foligno, 140 km

11. etapa: sreda, 19. maj: Perugia - Montalcino, 163 km

12. etapa: četrtek, 20. maj: Siena - Bagno di Romagna, 209 km

13. etapa: petek, 21. maj: Ravenna - Verona, 197 km

14. etapa: sobota, 22. maj: Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km

15. etapa: nedelja, 23. maj: Gradež - Gorica, 145 km

16. etapa: ponedeljek, 24. maj: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 km

17. etapa: sreda, 26. maj: Canazei - Sega di Ala, 193 km

18. etapa: četrtek, 27. maj: Rovereto - Stradella, 228 km

19. etapa: petek, 28. maj: Abbiategrasso - Alpe di Mera, 178 km

20. etapa: sobota, 29. maj: Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km

21. etapa: nedelja, 30. maj: Senago - Milano, 29,4 km (posamični kronometer)

Petnajsta etapa 104. kolesarske dirke po Italiji bo v nedeljo, 23. maja, potekala tudi v Sloveniji, v Novi Gorici in Goriških Brdih. Letošnji Giro d'Italia bo sicer potekal od Torina do Milana od 8. do 30. maja, so povedali organizatorji na današnji predstavitvi dirke.Petnajsta etapa se bo začela in končala v Italiji, potekala bo od Gradeža do Gorice, vmes bo zavila tudi v Slovenijo, in bo po navedbah italijanskih prirediteljev idealna za sprinterje.Letošnja izvedba druge največje kolesarske večtedenske dirke na svetu bo imela 21 etap, med temi dve vožnji na čas, šest sprinterskih etap ter sedem za gorske kolesarje, med temi se jih bo šest končalo s ciljem na vzponu. Rekordna bo skupna višinska razlika doslej, 46.900 m.Dirka bo obiskala 14 od 20 italijanskih pokrajin, dvakrat pa bo zavila tudi izven italijanskega škornja, poleg slovenske bo prečkala tudi švicarsko mejo.