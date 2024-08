Olimpiji kaže najbolje, Maribor zmore, v Celju lahko poči

Slovenski klubski nogomet je pred zgodovinskim trenutkom. Prav lahko se zgodi, da bodo evropsko jesen zaznamovala vsa tri moštva, ki so še v igri za preboj v konferenčno ligo. Toda jutrišnji tekmeci na zadnji kvalifikacijski oviri so zahtevni. Djurgarden, ki bo gostoval v Ljudskem vrtu, in Pjunik, ki bo gost Celja, imata minimalno prednost, Olimpija pa bo v regionalnem derbiju gostila Rijeko in brez rezultatske prednosti, a tudi brez zaostanka. Možnosti slovenskega trojčka so ocenili znani slovenski strokovnjaki.

Najtežje v nogometu je zmagati in zabiti gol. In vsi trije so v položaju, ko je treba zabiti gol. Vsi morajo zmagati, če želijo napredovati.

Bojan Prašnikar, nekdanji selektor: »Izhodišče ni slabo. Najtežje v nogometu je zmagati in zabiti gol. In vsi trije so v položaju, ko je treba zabiti gol. Morajo zmagati, če želijo napredovati. Po verjetnostnem računu je to zelo težko, zato bom zelo vesel, če bo napredoval le eden. To je realnost. Olimpija ima največ možnosti, ampak Rijeka je za naše razmere kljub vsemu dobra ekipa. Maribor mora zabiti gol, a hkrati mora paziti, da ga ne prejme. Celje je v najtežjem položaju, Olimpija in Maribor sta na visoki ravni, Celjani ne vedo, kje so. Pjunik jim lahko pošteno zasoli rane.«

Milan Miklavič, trener: »Izidi so pozitivni, vprašanje pa je, kakšen bo odziv tekmecev, kako se oni vedejo v gosteh. Menim, da ima Olimpija velike možnosti, prav tako Maribor. Celje me je presenetilo na način, kako so padli v negativen niz. Toda zdaj so vsi trije prišli v položaj, ko je treba narediti še zadnji korak. Ta je najtežji, ker je pritisk največji. Pomemben faktor bo tudi sreča. Štejejo izkušnje, imajo pa jih tako Mariborčani kot Ljubljančani. Celjani imajo kakovostne posameznike in so sposobni napredovati, ampak nimajo stanovitnosti v rezultatih. To je zelo težko doseči. Postali so nepredvidljivi.«

Milenko Aćimović, selektor reprezentance do 21 let: »Vsi trije klubi imajo zelo dobro izhodišče in velike možnosti za napredovanje. Prve tekme so pokazale, da zmorejo. Maribor in Olimpija nista bila favorita, zdaj so razmerja sil izenačena. Tekmec Celjanov Pjunik je zelo organiziran, zanima ga izključno izid, lepotni vtis pa niti malo. V seštevku so vsi trije slovenski klubi pokazali dober nogomet, zdaj bodo še dodatno motivirani, imeli bodo podporo navijačev, za večino igralcev pa bodo tekme tudi karierne priložnosti.«

Olimpijin Portugalec David Sualehe je izpustil veliki derbi, da bi se osvežil za povratni dvoboj z Rijeko. FOTO: Goran Sebelić/Cropix

Celjani so odvisni tudi od dnevne forme Maria Kvesića in Luke Bobičanca. FOTO: Mediaspeed Sportida

Oskar Drobne, trener: »Ante Šimundža je najbolj izkušen in ve, kako je treba igrati v Evropi. Zna postaviti igro na rezultat. Igra se v Ljudskem vrtu, ki daje dodatno moč vijoličnim. Josip Iličić lahko doda piko na i, ampak to je tekma, v kateri bodo vsi dali vse do sebe. Olimpija ima aktiven izid, ampak enako bi bilo, če bi tesno izgubila. Zmagati mora. Tekma bo povsem drugačna kot na Rujevici. Celjani so najbolj razočarali. Glede na prikazane predstave jim kaže slabo. A ena sama tekma jim lahko povsem obrne sezono.«

Andrej Razdrh, trener: »Težko bo, vsi so živi, vsi bodo napredovali. A lahko se zgodi tudi najbolj črni scenarij. Olimpija je pod Victorjem Sanchezom postala zelo pragmatična, hitrejša, tekmovalna in je pokazala največ. Mariborčani imajo evropsko mentaliteto. Doslej se jim je vse izšlo in s pomočjo navijačev se lahko na Ljudskem vrtu izvlečejo, zapeljejo tekmo do podaljška in enajstmetrovk. Morda so šli vijolični v velikem derbiju preveč na polno. Celjani so najbolj v razsulu, ampak to je tekma, ki bi jo lahko dobili. Če je ne bodo, bo počilo.«