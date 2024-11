Olimpija za zgodovino, Celjani še ne

Ni še dan D, a današnji nogometni večer bi lahko bil poseben za Slovenijo, za Ljubljano, za Olimpijo. V 4. krogu konferenčne lige bo vodilna v 1. SNL gostila severnoirski Larne, drugo najslabše moštvo v KL. Po Mariboru si lahko kot drugi slovenski klub zagotovi napredovanje iz skupinskega dela tekmovanja. Težje delo čaka Celjane, ki bodo gostili Jagiellonio. Poljski tekmec si je s tremi zmagami praktično že zagotovil napredovanje, slovenski prvak je pri treh točkah. Olimpija (10.) in Celje (20.) sta na mestih, ki vodijo v izločilni del tekmovanja.

Naravnost senzacionalno bi bilo, če bi Ljubljančani zapravili tako lepo priložnost in si z eno tekmo otežili napredovanje. Zgolj en poraz in neodločen izid, odkar so začeli evropski ples konec julija, jih postavlja v vlogo velikih favoritov. »Tekma bo težka in je pomembna. Krojile jo bodo tudi vremenske razmere, a naš načrt je jasen, želimo si ohraniti zmagovalni ritem in zmagovalni značaj,« se najbolj srčni zeleno-beli bojevnik Agustin Doffo zaveda, kakšna priložnost je pred nogometaši, ki pridno polnijo tudi klubsko blagajno. Ni čudno, da tudi predsednik kluba in glavni vlagatelj Adam Delius sanja o stoodstotnem izkupičku do konca sezone in vsaj petmilijonskem izkupičku. Iz Uefinega sklada za denarno nagrado že imajo več kot štiri milijone evrov.

Celjski sprinter Ivan Brnić verjame, da bodo Celjani učinkoviti. FOTO: Blaž Samec

Avtor »evropsko« prepoznavne in uspešne Olimpije, trener Victor Sanchez, drevišnjo tekmo gleda skozi oči teniškega igralca. »Kot veste, sem velik navijač tenisa, ki ga igram že od otroštva. Ampak imamo le zaključno žogo za niz, za igro. Prava zaključna žoga bi bila za lovoriko. Zmaga bi 99-odstotno pomenila napredovanje,« je slikovito razmišljal Sanchez, ki ga moti malo podatkov o tekmecu, sicer šele devetouvrščenem v domačem prvenstvu. Kar morda ni najbolj zaželeno iz zornega kota zelo natančnega strokovnjaka, kakršen je 48-letni Madridčan.

Larne je v KL izgubil vse tri tekme, v gosteh pri Moldeju z 0:3, doma z irskim Shelbournom z 1:4 in švicarskem St. Gallnom z 1:2. Sanchez pa ve, da bo moral moštvo pripraviti na vse pasti, še posebej na vremenske razmere. »Dovolj pametni moramo biti in pripravljeni za vse,« je dodal in olajšujoče potrdil, da bo Olimpijin najboljši strelec v skupinskem delu KL Alex Blanco, ki je v Fazaneriji v Murski Soboti prejel močen udarec, bržkone na voljo za dvoboj.

4,5 milijona evrov je Olimpija že zaslužila v Evropi. 4,27 milijona evrov znaša zaslužek Celja. 7 zmag ima Olimpija v Evropi ob po enem porazu in neodločenem izidu.

Riera: V Evropi se nikogar ne bojimo

Celjani so v treh tekmah z moštvi iz višjega kakovostnega razreda osvojili tri točke, še bolj pa ugajali z igro. Ni bila le enakovredna, v Sevilli celo vrhunska, a ni bila nagrajena z vsaj točko. Toda za Celjane se izločilni del tekmovanja v KL začenja danes.

Spored

»Lahko ponovimo tekmo proti Bašakšehirju. Ampak to je preteklost in ta v nogometu ničesar ne šteje. Veliko bo odvisno od naše dnevne forme, od tega, kako bomo nadzirali in narekovali igro. Tekmec je ne sme. Proti Betisu smo dokazali, da se ne bojimo nikogar v Evropi,« je v samozavestnem slogu povedal trener Albert Riera. Tri zmage tekmecev (uvrščajo jih na tretje mesto), s katerimi so praktično že med 24 najboljših, so morda prednost za bolj motivirane Celjane, ki so, kot je zatrdil hitronogi Dalmatinec Ivan Brnić, boljši, kot so bili na začetku sezone, saj so odtlej napredovali.

Olimpija bi se z zmago praktično že uvrstila med 24 najboljših. Larne je izgubil vse tri tekme, Jagiellonia je vse tri zmagala. Alex Blanco bo na voljo trenerju Victorju Sanchezu.

»Jagiellonia igra napadalno, ampak mi imamo svoj slog igre in smo pripravljeni,« je zatrdil 23-letni krilni napadalec, ki ga ne skrbi neučinkovitost. »Pomembnejše je, da si sploh priigramo priložnosti,« je odvrnil in dal vedeti, da bodo, dokler si bodo ustvarjali priložnosti, imeli tudi večje možnosti za dosego gola. Celjani bodo sicer zadovoljni tudi z minimalno zmago.