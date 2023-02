Olimpija se je odzvala hitro in odločno

Bodo nogometaši Maribora danes (17.30) uspešno odgovorili vodilnemu moštvu 1. SNL Olimpiji? Bomo videli, v Domžalah bo namreč zadnje dejanje izjemno zanimivega 23. kroga slovenskega nogometnega prvenstva, v katerem so lahko navijači gotovo prišli na svoj račun tako v bitki za vrh kot obstanek v ligi.

Mariborčani igrajo kot v transu, nedavna zmaga v derbiju z Ljubljančani jim je dodatno povečala samozavest, njihov načrt je znan: zmagati na vseh preostalih 14 tekmah te sezone in upati na čudež, kar bi bilo vse razen naslova prvaka v vitrinah Olimpije.

Štajerci so v prvem delu sezone izgubili obe tekmi z Domžalčani, zato danes popoldne ob Kamniški Bistrici ne bodo iskali novih motivov. Lov za Olimpijo in zmaga nad še enim klubom iz Ljubljanske kotline – tudi najbolj vijoličasto obarvan nogometaš ne potrebuje druge stimulacije od tega.

Krznar pričakuje velik izziv

»Ne bomo eksperimentirali, v primerjavi z derbijem pogrešamo Josipa Iličića, prvič bo v kadru Arnel Jakupović, morda bo dobil priložnost proti bivšemu klubu,« je napovedal mariborski trener Damir Krznar. »Ne bomo niti tvegali, saj domžalski trener Simon Rožman tekmecu vselej pripravi kakšno past. Čaka nas intenzivna bitka, toda pripravljeni smo za boj in nove točke,« je dodal 50-letni trener iz Zaboka.

Bomo videli, kaj bo prineslo zadnje dejanje 23. kroga, ki so ga že v torek odprli senzacionalno. Radomljani so na Obali prizemljili šampionske ambicije Kopra, le malo manj močno je Tabor pokvaril načrte Mure v Murski Soboti.

Mariborčani seveda upajo, da bodo sprejeli izziv podobno uspešno kot včeraj Celje in Olimpija. Celjani, ki odkrito merijo na naslov prvaka – če ne v tej sezoni, pa v eni od naslednjih –, so zabeležili drugo zmago v »pomladanskem« delu sezone, potem ko so prizadejali nov poraz Bravu (posest 68:32, streli 14:6, koti 8:3). Šiškarji igrajo med vsemi v najslabši formi, nanizali so štiri poraze, Celjani v istem obdobju bilanco 3-1-0. Tudi Olimpija je krenila v tekmo podobno kot Celjani – s hitro prejetim golom po kombinatorni akciji Goričanov. Njen odziv je bil spektakularen, saj so navijači v prvem polčasu videli prava evrogola: prvega je z dobrih 20 metrov z desne strani zabil Aldair, drugega z druge strani Mario Kvesić. Z lepima zadetkoma, prvima v zeleno-belem dresu, se je nato izkazal še Admir Bristrić.

Nov poraz Brava 1. SNL, 23. krog: Koper – Kalcer Radomlje 1:2 (Kotnik 51; Sokler 42, 55), Mura – Tabor 2:2 (Petković 49, 68; Šušnjara 11, Ndzengue 42), Celje – Bravo 2:1 (Matko 16, Mačak 82; Jakšić 11), Olimpija – Gorica 4:3 (Aldair 12, Kvesić 17, Bristrić 50, 58; Kolobarić 4, Ahmetaj 67, 92); danes: Domžale – Maribor (17.30); vrstni red: Olimpija 54, Celje 41, Maribor (-1) 39, Koper 36, Domžale (-1) 34, Mura 33, Bravo 22, Kalcer Radomlje 18, Tabor 17, Gorica 15.

Zanimivo bo tudi konec tedna. Sobota prinaša gostovanje Mure v Spodnji Šiški (13) in derbi med Koprom in Olimpijo na Bonifiki (20.15), nedelja še težko pričakovani štajerski derbi pod Kalvarijo (15).