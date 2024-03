Olimpija ni izkoristila vijoličnega darila

Prvenstvena bitka se ni zapletla. Maribor je v 25. krogu 1. SNL iztrgal dve točki vodilnemu Celju (1:1), toda nogometaši Olimpije niso izkoristili darila največjih tekmecev. V Murski Soboti so zeleno-beli iztržili le točko (1:1), potem ko so bili v zaostanku že od 2. minute po golu Roberta Čakša. Slab teden, v katerem so ostali brez pokalne lovorike, so morda začinili tudi s predajo šampionske paličice. Vodilni Celjani so 11 tekem pred koncem zadržali prednost sedmih točk pred branilci naslova.

»Zadovoljen sem in čestitam fantom. Bili so trenutki, ko smo trpeli, in trenutki, ko smo igrali dobro. To je ugoden rezultat in obetavna spodbuda za naprej,« je osvojitev velike točke pospremil trener Mure Tonči Žlogar.

Na areni Z'dežele kot v Stožicah

Razplet in scenarij bitke v Celju sta bila na las podobna derbiju prejšnjega kroga v Stožicah. Gostitelji so imeli po golu svojega najboljšega strelca Aljoše Matka v 49. minuti v žepu tri točke, a osvojili so le eno, saj je Sven Šoštarič Karić v 84. minuti z glavo matiral enega od najboljših posameznikov 114. štajerskega derbija v samostojni Sloveniji, domačega vratarja Matjaža Rozmana.

Rogaška skočila pred Radomlje Izidi 25. kroga 1. SNL (od 36): Celje – Maribor 1:1 (3600; Matko 49.; Šoštarič Karić 84.), Mura – Olimpija 1:1 (1800; Čakš 2.; Lusickas 50.), Bravo – Aluminij 0:0 (800), Rogaška – Radomlje 1:0 (500; Korošec 45.), Domžale – Koper večerna tekma; najboljši strelci: 11 – Jakupović (Maribor); 10 – Rui Pedro (Olimpija); 9 – Poplatnik (Bravo); 9 – Matko (Celje), Soudani (Maribor); podajalci: 10 – Kavčič (Bravo Kostel); 9 – Karničnik (Celje); 6 – Jorge Silva (Olimpija); 5 – Jovanović (Aluminij); pari prihodnjega kola, sreda: Mura – Bravo (14.45), Aluminij – Rogaška (16.45), Radomlje – Domžale (18.45); četrtek: Koper – Celje (16.45); 17. april: Olimpija – Maribor.

Celjani so znova izgubili dve pomembni točki v bitki za prvaka. Ali pa osvojili eno pomembno, tako kot so jo v Stožicah. Štoper Šoštarič Karić je na Areni Z'dežele zadel v isti minuti kot Marcel Ratnik v Ljubljani in po akciji iz prekinitve. »Če se nekaj ponavlja, potem nekaj ni v redu,« se je celjski trener Damir Krznar težko izognil drugemu zaporednemu obrambnemu spodrsljaju v končnici tekme in dodal, da je bila igra boljša kot proti Olimpiji.

64 remijev sta Celje in Maribor dosegla v 114 štajerskih derbijih.

Celjani bi lahko v obeh derbijih docela zapeljali šampionsko bitko na svoj mlin, a vse kaže, da so si izbrali bolj zapleteno pot do naslova, predvsem zaradi lastnih napak. Iz njihovega zornega kota je lahko ocena dveh derbijev tudi ta, da jih tekmeci niso premagali. In ko gre za derbije, je najpomembnejše, da ne izgubljaš točk proti neposrednim rivalom.

Nogometaši Celja – v četrtek jih čaka težko gostovanje na Bonifiki, potem pa imajo razpored za nabiranje točk, medtem ko se bodo drugi še tolkli med seboj – s tekmeci iz zgornjega dela lestvice niso izgubili in še vedno držijo vajeti v svojih rokah. Če ne bodo izgubljali točk proti slabšim, bodo še vedno daleč spredaj. Moteča je le njihova podoba na igrišču, saj ne ustreza kakovosti in potencialu moštva. Celjani so bili zahvaljujoč vijoličnemu mojstru Josipu Iličiću igralno slabši od znova všečnih in tudi tekmovalnih Mariborčanov.

Najboljši celjski strelec Aljoša Matko je mojstrsko zabil svoj deveti gol v sezoni. FOTO: Voranc Vogel

»Prišli smo po zmago, a je izid realen. Bili smo bliže zmagi, Rozman je preprečil poraz Celjanov,« je ocenil mariborski trener Ante Šimundža. Mariborčani so se zelo solidno odzvali po pokalnem šoku. Končali so niz treh porazov v štajerskih derbijih in potrdili, da ima Šimundževa prenova rep in glavo.

Ko ni vedel, kaj bi, je ustrelil in zadel

Celjani ali Krznar pa imajo težavo. Ali so v slabši formi ali ne verjamejo v svoje sposobnosti, morda pa so kupili kar dva, tri mačke v žaklju: vseskozi poškodovanega Maria Kvesića, nepripravljenega Luko Menala in zgolj postavnega Sundayja Adetunjija? Nigerijec je kot četrti tujec moral na tribuno. Po golu so se Celjani strahopetno umaknili v obrambni gard, namesto da bi šli v lov za drugim golom.

»Tega si nismo želeli in to ni bil naš načrt. Tekmec, ki ni imel česa izgubiti, nas je stisnil in je več tvegal,« je Krznar pojasnil nenamerni umik v obrambne okope. Hrvaški strokovnjak morda ni pravočasno ukrepal z osvežitvijo v zvezni vrsti – prej kot tekalno sposobnejši Tamar Svetlin bi moral iz igre sicer ustvarjalnejši, a vidno upehani kapetan Denis Popović. V slabši formi je tudi Rus Jegor Prucev.

Kljub vsemu so lahko v celjskem taboru mirni. Včerajšnji spodrsljaj Olimpije proti bojevitim Sobočanom sodi v kategorijo velikih zdrsov. Ljubljančane je rešil Justas Lasickas, ki ni dobro vedel, kaj naj bi storil z žogo. Ko se mu je za trenutek razprl pogled do Murinih vrat, je neoviran močno ustrelil in neubranljivo zadel desni spodnji kot vrat Florijana Raduhe.