Olimpija na prvem vmesnem cilju za las prva

Olimpija je najboljša po prvem vmesnem cilju od štirih, toda s prednostjo, ki še ne kaže šampionskega konca. V 9. krogu 1. SNL je v mestnem derbiju proti Bravu osvojila le točko, potem ko je v 81. minuti izgubila dve. Brazilec Pedro Lucas je že v 3. minuti kazenski strel z 11-m spremenil v vodstvo, za slabo voljo in podaljšanje niza brez zmage proti Šiškarjem pa je izenačil Matej Poplatnik. Z 32 leti najstarejši igralec na še vedno slabem igrišču v Stožicah in v minuli sezoni najboljši strelec Brava je dosegel svoj prvi gol v sezoni in osrečil tudi največje tekmece zeleno-belih Mariborčane in Celjane.

70,4 odstoka točk je v prvi četrtini prvenstva osvojila vodilna Olimpija.

Brez najboljšega igralca Raula Florucza je Olimpiji manjkal igralec s potezo več. Tudi njen poletni izkupiček na domači fronti je slabši od celotne podobe, čeprav v treh mesecih ni izgubila niti ene tekme. V 1. SNL je njena bilanca pet zmag in štirje neodločeni izidi, v Evropi je bil boljša s petimi zmagami in nedoločenim izidom. V 1. SNL je osvojila 70,4 odstoka točk, kar je zadostovalo le za točko prednosti pred Mariborčani, ki jih v Lendavi sprostil šele gol najstnika Nika Grlića v 56. minuti. Vijolični so tekmo zanesljivo zapeljali do pete prvenstvene zmage in prve gostujoče.

Vijolični napadalec Etienne Bougre (desno) je v Lendavi dosegel svoj tretji gol v sezoni. FOTO: Jože Suhadolnik

Na Bonifiki je Mura zapravila veliko priložnost, da bi zadržala stik za najboljšimi. Skoraj eno uro je imela igralca več po izključitvi nezbranega koprskega branilca Francka Siudibieja. Drugi rumeni karton je prejel zaradi udarca s komolcem v zračnem dvoboju.

1. SNL Izidi 9. kroga: Olimpija – Bravo Kostel 1:1 (1500, Lucas Pedro 3., 11-m; Matej Poplatnik 81.), Nafta – Maribor 0:3 (1400, Niko Grlić 56., Etienne Beugre 59., Marko Božić 79.), Koper – Mura 0:0 (500, rdeči karton: Franck Sidibe 39., 2RK), Domžale – Celje večerna tekma, Primorje – Kalcer Radomlje (12. oktober); pari prihodnjega kroga: Primorje – Olimpija, Nafta – Mura, Bravo – Celje (vsi 28. t. m.), Koper – Radomlje, Domžale – Maribor (oba 29. t. m.). Vrstni red strelcev: 5 – Arnel Jakupović (Maribor), 4 – Petar Petriško (Koper), Dario Vizinger (Mura).

Slab odziv Matevža Vidovška

Nazaj k za vodilne nerešljivi mestni uganki. »Bravo je odlično moštvo, disciplinirano in organizirano,« je Victor Sanchez pohvalil tekmeca, ki je za zeleno-bele nepremagljiv že od lanskega 11. februarja.

»Tekmo bi lahko razrešili v prvem polčasu. Večji del smo igrali na tekmečevi polovici, imeli premoč in vrsto kotov. Plačali smo davek za eno napako,« je bil Olimpijin trener kratek v komentarju mestnega derbija, ki je napovedal zeleno-beli niz štirih tekem v dobrih desetih dnevih do drugega jesenskega reprezentančnega odmora: v sredo bo Olimpija v Domžalah igrala pokalni dvoboj, konec tedna se bo v gosteh pomerila s Primorjem, v četrtek, 3 oktobra bo igrala prvo tekmo v konferenčni ligi v Heidenheimu, 6. oktobra pa bo v Stožicah gostila Koper.

Kdo je bil zadnji od igralcev, ki so poskušali ubraniti Poplatnikovo akcijo za gol? Vratar Matevž Vidovšek je bil nesrečni osmoljenec. Tako slaba posredovanja vratarja njegovega kova so res redkost. A je tudi res, malenkost je bil pokrit, Poplatnikov strel pa močan in »golgeterski«.

Trener Brava Aleš Arnol ima Olimpijo v »malem prstu«. V šestih tekmah je po trikrat zmagal in igral neodločeno. FOTO: Blaž Samec

»Občutek je, da bi lahko dosegli več. Ampak spoštujemo točko, igrali smo proti kakovostnemu tekmecu in tudi naš začetek je bil slab, zaradi česar je bilo ob odmoru nekaj jeze v slačilnici. Olimpija je dobila preveč dvobojev. V drugem polčasu smo bili bolje postavljeni, prenesli smo igro na tekmečevo stran. Bili smo bliže zmagi,« je ocenil derbi gostujoči trener Aleš Arnol. Potegnil je tudi črto čez prvo četrtino prvenstva. »Zadovoljen sem, vse točke so bile zaslužene, morda nam še kakšna manjka,« je povedal.