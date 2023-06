Olimpija je največja zvezda

Nogometaši Olimpije so pod taktirko novega trenerja Joaa Henriquesa že v tretjem tednu priprav za novo sezono. Tekmovalno jo bodo odprli na najzahtevnejšem evropskem odru proti latvijskemu prvaku Valmieri v torek, 11. t. m., v Stožicah. Portugalski trener je še neznanka za vse, zato bo nedeljska prijateljska tekma (18.00) proti Hajduku deloma razkrila, kaj si navijači lahko obetajo v novi sezoni. V krajšem pogovoru za Slovenske novice je 50-letni naslednik uspešnega Alberta Riere razkril prve vtise.

Gospod Henriques, ali gre vse po vaših načrtih?

»Do zdaj je bilo vse v najlepšem redu. Tako v Ljubljani kot v Avstriji smo imeli odlične pogoje za trening. Vidim izključno pozitivne stvari, ker vsi igralci trdo trenirajo in se trudijo. Sprva je bilo težko, ker so manjkali reprezentanti, a zdaj so vsi v polnem ritmu. Lepo sprejemajo moje zamisli in nasploh nam gre spoznavanje ter razumevanje, kaj želim in želimo, zelo dobro.«

Olimpija pod Rierovo taktirko je bila prepoznavna in je imela svojstven slog igre. Kako drugačna bo pod vašim vodstvom?

»Vsak trener ima svoje zamisli in moj način dela je takšen, da se ne oziram nazaj. Na igrišču želim videti podobno Olimpijo, kot je bila v minuli sezoni, pozitivno, ustvarjalno, premočno in z močno voljo. A s podobo in učinkom je vedno tako, da ko se zmaguje, se tudi napreduje. Izhajali bomo iz postavitve 4-3-3, ki je bil tudi vodilo pri selekciji.«

So posamezniki, ki imajo nekaj več?

»Ne izpostavljam jih, vedno postavljam v ospredje moštvo. Igralcem se rekel, da so zvezde le na nebu, in da je največja zvezda Olimpija.«

Nedeljska tekma proti Hajduku je zadnja resnejša preizkušnja pred evropsko bitko in vaša prva pred navijači v Stožicah.

»In je zelo pomembna, saj moramo ustvariti povezavo z navijači. Hajduk je težak tekmec, bil je tudi Slovan, a mi se moramo ustrezno pripraviti za evropsko tekmo. Pokazati želimo, da bomo pripravljeni začeli sezono.«

Kako dobro poznate Valmiero?

»Pomerili se bomo s prvakom, ki je zdaj drugačen. Je v tekmovalnem ritmu, proti nam bo igral že 21. tekmo. To je njihova prednost, zato moramo biti najboljši, kar se da, že takoj.«

Ste z mislimi tudi že v domačem prvenstvu, ali spremljate tekmece?

»Moramo jih, ker so že zadnje tekme spomladi razkrile, da so zelo močni in bodo še močnejši. Ne moremo si privoščiti, da bi razmišljali izključno o Evropi, prvenstvo pa bi izključili iz naših misli. Tudi doma moramo biti uspešni in prva tekma v Kopru je takoj zelo zahtevna.«