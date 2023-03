Olimpija in Riera le še za rekord: jutri v Stožicah derbi Ljubljanske kotline

Pred zadnjim dejanjem tretje četrtine prvenstva, 26. krogom 1. SNL, ki sta ga včeraj začela Gorica in Mura, se Olimpijina prednost ni stopila le za »stopinjo ali dve«, temveč se je celo povečala. Le vloga prvih zasledovalcev se je spomladi zamenjala. Koprčane, ki so lov za zeleno-belimi začeli z drugega mesta z 12 točkami zaostanka, zdaj pa zaostajajo za 23 točk, so zamenjal Mariborčani. A tudi oni so povečali zaostanek s 15 točk na 17.

Zaključek v Domžalah Pari 26. kroga: Gorica – Mura (včeraj); danes: Maribor – CB24 Tabor (17.30), Koper – Celje (20.15); nedelja: Olimpija – Domžale (15), Kalcer Radomlje – Bravo (17.30).

Bitka za prvaka ni več vznemirljiva, zeleno-bele s skrajno tekmovalnim trenerjem Albertom Riero zanima le še šampionsko slavje z rekordno prednostjo med vsemi evropskimi ligami in dvojna lovorika. Bitki za Evropo in za obstanek sta zdaj najvznemirljivejši del slovenskega prvenstva. Prvo današnjo evropsko frontno linijo, potem ko naj bi vijolični v Ljudskem vrtu z golom ali dvema za ohranjanje visoke tržne vrednosti prvega strelca Žana Vipotnika odpravili še v prvenstvu letos nepremagane Sežančane, bodo na Bonifiki zavzeli Koprčani in Celjani.

Bolj podobnih tekmecev, kot so si bili pri sestavljanju igralskega mozaika, v ligi ni. Koprskega sta pozimi v svoje roke prevzela predsednik Ante Guberac in sin, športni direktor Ivica Guberac. Stavila sta na dober občutek, ki jima je v minuli sezoni prinesel pokalno lovoriko in vrnitev v slovenski vrh. A z grenkobo. Na pladnju so imeli Koprčani tudi šampionsko zvezdico in jo nespretno zapravili. Tvegano zimsko nakupovanje Gubercev zaenkrat ne prinaša želenih izidov, razen pokalne uvrstitve v četrtfinale trener Zoran Zeljković nima pokazati ničesar. Toda Koprčani so tudi neaktivirana mina, ki lahko eksplodira in sproži bliskovit vzpon v vrh lestvice. Ali obratno, kot se jim je primerilo v sezoni 2020/21, ki se je izšla s srhljivih in srečnim zaključkom v zadnjih minutah dodatnih kvalifikacij za obstanek.

Celjani brez strelca

Koprska zimska dopolnilna selekcija z manjšim vložkom na Hrvaškem je nasprotje celjske v slovenskem, bolje rečeno soboškem bazenu. Pri obeh ni bilo dovolj časa za uigravanje in še bolj za utrjevanje naboja. Glavni celjski selektor, športni direktor Genadij Golubin, se je nadejal, da bodo Luka Bobičanec, Žan Karničnik, Matko Obradović in še prej Nino Kouter iz Mure v celjsko slačilnico prenesli šampionsko miselnost.

Prva liga Telemach Olimpija 25 19 3 3 47:22 60 Maribor 25 13 4 8 52:30 43 Celje 25 11 8 6 36:30 41 Domžale 25 10 9 6 36:29 39 Koper 25 10 7 8 34:24 37 Mura 25 9 10 6 36:30 37 Bravo 25 6 6 13 22:25 24 Radomlje 25 3 10 12 18:45 19 Tabor 25 3 10 12 23:51 19 Gorica 25 3 9 13 21:39 18

Ta računica se ni izšla, tudi druga, v kateri ima glavno vlogo postavni Charles Ikwuemesi, pa se je spremenila v tragedijo. Nigerijec, s šestimi goli najboljši strelec Celjanov, je vse prej kot profesionalec. Prav njegovo število golov razkriva tudi najbolj šibki del celjskega mozaika – učinkovitost. Kar je izpostavil tudi trener Roman Pilipčuk, jeseni zelo uspešen, spomladi pa ... Koprčani in Celjani hodijo po robu. Od upanja o naslovu se zadnja četrtina lahko spremeni v popolno kalvarijo brez uvrstitve v Evropo.