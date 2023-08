Olimpija bo morala plačati: sledi ji lahko še hujša kazen

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane bom moral zaradi metanja predmetov na igrišče in vdora navijačev na zelenico po povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Stožicah proti Ludogorcu plačati 20.000 evrov kazni, je odločila disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa).

Hujša kazen Olimpijo čaka ob ponovitvi podobnih incidentov v obdobju naslednjih dveh let. V primeru novih kršitev bi namreč zeleno-bela zasedba eno domačo tekmo igrala pred praznimi tribunami. Če bi ji to kazen Uefa naložila že zdaj, bi to pomenilo hud udarec, saj se v torek v Stožicah obeta nov nogometni praznik. Prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij z Galatasarayem, ki ima v svojih vrstah številne odlične nogometaše, poleti sta med drugim prišla tudi Wilfried Zaha in Mauro Icardi, si bo po napovedih ogledalo še več gledalcev kot povratno 2. kroga proti Ludogorcu.

Dramatično zmago Olimpije si je v torek ogledalo približno 10.000 gledalcev, ki so videli slavje z 2:1 po dveh golih kapetana Timija Maxa Elšnika in obranjeni enajstmetrovki Matevža Vidovška v enajsti minuti sodniškega dodatka. Tekma z Galatasarayem se bo v torek začela ob 21. uri.