Ola Vigen Hattestad: V Planici si želim veliko slovenskih zastav

Tudi manj poučeni in vzneseni spremljevalci smučarskega teka dobro vedo, da je Norveška vodilna sila te športne panoge. In zato zveni prav imenitno, da bo slovensko izbrano vrsto vodil glavni trener, ki je doma iz te skandinavske dežele. Ola Vigen Hattestad je stari znanec našega smučarskega teka, obenem tudi življenjski sopotnik upokojene slovenske reprezentantke Katje Višnar. Kaj si mislite o slovenski reprezentanci v smučarskem teku, denimo njeni udarni članici Evi Urevc ter moškem delu zasedbe? Eva je res garala od poletja in to je seveda vidno pozneje tudi na snegu. Naredila je velik ko...