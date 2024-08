Ojoj, ste videli za koga je golfski časnik označil našo olimpijko

Sloviti ameriški golfski časnik Golf Digest je v petek objavil članek o slabem dnevu slovenske golfistke Pie Babnik na olimpijskih igrah v Parizu. pri tem pa je olimpijko označil za Slovakinjo namesto za Slovenko. Tretji dan turnirja je sicer Babnik nazadovala na 13. mesto, potem ko je bila še dan prej na visokem četrtem mestu.

»Pri tretjem udarcu na 15. luknji s parom 4 je bila slovaška profesionalka Pia Babnik v petek še tik pod mesti za medalje,« so zapisali pri časniku in nadalje povzeli napako, ki jo je pri 15. luknji storila Babnik in zaradi katere je na koncu na lestvici s 4. zdrsnila na 13. mesto.

Prvi udarec je namreč 20-letna Ljubljančanka poslala v vodo, ob kazni pa je zatem žogica tudi po naslednjem udarcu pristala v vodi. V luknjo jo je spravila šele z osmim udarcem za izid luknje +4. S tem je "Slovakinja" po navedbah časnika Golf Digest pokopala svoje upe na olimpijsko medaljo.

Na naslednjih dveh luknjah je sicer Babnik dosegla par igrišča, na zadnji pa nov birdie za končni izid dneva +2. Po 54 luknjah je trenutno Ljubljančanka na 13. mestu, sedem udarce